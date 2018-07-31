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صور.. الأرجنتينيون يتظاهرون ضد قانون الإجهاض فى مدينة أوليفوس

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:48 ص
صور.. الأرجنتينيون يتظاهرون ضد قانون الإجهاض فى مدينة أوليفوس مظاهرات الأرجنتين
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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تظاهر مئات المواطنين فى الأرجنتين اليوم الثلاثاء، ضد قانون الإجهاض فى مدينة أوليفوس.

وكان مجلس النواب الأرجنتينى أقر فى الرابع عشر من يونيو الماضى الحالات التى لم ينج فيها الرضيع بعد الولادة، وذلك قبل أن يبدأ فى مناقشته فى 3 يوليو الماضى.

ومن المقرر عقد مناقشة نهائية حول القانون فى 8 أغسطس.

 

مظاهرات الأرجنتين
مظاهرات الأرجنتين

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

مظاهرات سيدات الأرجنتين
مظاهرات سيدات الأرجنتين

 

جانب من مظاهرات سيدات الأرجنتين
جانب من مظاهرات سيدات الأرجنتين

 

سيدات الأرجنتين يتظاهرن ضد قانون الإجهاض
سيدات الأرجنتين يتظاهرن ضد قانون الإجهاض

 

الأرجنتينيات يتظاهرن ضد قانون الإجهاض
الأرجنتينيات يتظاهرن ضد قانون الإجهاض

 

 

 

 


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