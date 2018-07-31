صور.. الأرجنتينيون يتظاهرون ضد قانون الإجهاض فى مدينة أوليفوس

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

تظاهر مئات المواطنين فى الأرجنتين اليوم الثلاثاء، ضد قانون الإجهاض فى مدينة أوليفوس.

وكان مجلس النواب الأرجنتينى أقر فى الرابع عشر من يونيو الماضى الحالات التى لم ينج فيها الرضيع بعد الولادة، وذلك قبل أن يبدأ فى مناقشته فى 3 يوليو الماضى.

ومن المقرر عقد مناقشة نهائية حول القانون فى 8 أغسطس.



مظاهرات الأرجنتين



جانب من المظاهرات



مظاهرات سيدات الأرجنتين



جانب من مظاهرات سيدات الأرجنتين



سيدات الأرجنتين يتظاهرن ضد قانون الإجهاض