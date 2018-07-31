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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:33 م
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صور.. إقبال ملحوظا على انتخابات نقابة المرشدين السياحين بالبحر الأحمر

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:47 م
صور.. إقبال ملحوظا على انتخابات نقابة المرشدين السياحين بالبحر الأحمر انتخابات نقابة المرشيدين السياحيين بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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شهدت انتخابات نقابة المرشدين السياحين بفرع النقابة بالغردقة، إقبالا ملحوظا على إدلاء أعضاء الجمعية العمومية بأصواتهم لاختيار النقيب العام و8 أعضاء مجلس النقابة العامة.

من جانبه، قال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن الإقبال فى الساعات الأولى للانتخابات كان محدودا وبدأ تدريجياً فى ارتفاع أعداد المرشدين للإدلاء بأصواتهم .

وأضاف نقيب المرشدين بالبحر الأحمر فى تصريح خاص "لليوم السابع"، أنه تجرى اليوم عملية الإعادة بعد عدم اكتمال النصاب القانونى فى المرة الأولى للانتخابات، حيث إن عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة 7 آلاف و200 عضو، فى انتظار اليوم قرابة 1900 عضو للإدلاء بأصواتهم بواقع 25%.

وتجرى الانتخابات فى 3 لجان بالقاهرة بمقر النقابة الرئيسى برمسيس، و4 لجان فى نقابة التطبيقيين بالعباسية، و4 لجان بالنقابة الفرعية بالجيزة، ولجنتين بالنقابة الفرعية بالأقصر، ولجنة بنقابة الإسكندرية، ولجنة بنقابة الغردقة، وأخرى بنقابة أسوان، والأخيرة بنقابة جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ.

وتجرى الانتخابات لاختيار منصب النقيب و8 أعضاء من مجلس الإدارة، حيث يترشح على منصب النقيب 6 مرشحين والأعضاء 35 عضوا، كما تجرى الانتخابات بإشراف قضائى برئاسة المستشار عبد العزيز العزالى رئيس النيابة الإدارية بالغردقة .

 

 

جانب من الانتخابات داخل لجنة الغردقة
جانب من الانتخابات داخل لجنة الغردقة

 

اقبال ملحوظ على التصويت فى الانتخابات
اقبال ملحوظ على التصويت فى الانتخابات

 

داعية الانتخابية خارج لجنة الانتخابات
دعاية الانتخابية خارج لجنة الانتخابات

 

الدعاية الانتخابية للمرشحين
الدعاية الانتخابية للمرشحين

 

 

 


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