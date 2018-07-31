صور.. أوائل الشهادة الإعدادية فى شرم الشيخ للتعرف على دور الدولة فى تنمية سيناء

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية واصلوا رحلتهم إلى مدينة شرم الشيخ، والتي نظمتها لهم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث قاموا بزيارة إلى محمية رأس محمد والتى صحبهم فيها مندوب من الهيئة العامة للمحميات الطبيعية التابعة لمجلس الوزراء، والذى قام بشرح وافٍ لمحمية رأس محمد وصورة توضيحية للطلاب الذين أبدوا سعادتهم للاستماع لهذه المعلومات القيمة.

من جهته، أكد أحمد موسى، رائد عام اتحاد طلاب مصر، أن الهدف الأساسى من الرحلة هو تعرف الطلاب على المعالم الأثرية في بلدهم ومشاهدتها على الطبيعة، والاطلاع على الثقافات المختلفة، وتعميق مفهوم الولاء والانتماء لدى الطلاب، وتوعيتهم بالدور الريادى الذى تقوم به الدولة لتنمية سيناء.