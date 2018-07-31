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شاهد في دقيقة.. سجل الفائزين بالدورى المصرى .. الأهلى في الصدارة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:13 م
شاهد في دقيقة.. سجل الفائزين بالدورى المصرى .. الأهلى في الصدارة الفائزين بالدورى المصرى
كتبت لبنى عبد الله
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ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة الدورى العام المصرى فى نسختها رقم "60"، ومنذ انطلاق المسابقة المحلية موسم 1948/1949، وحتى الآن ويهيمن الأهلى على الدرع، حيث توج بـ40 لقبا، فيما فاز الزمالك بـ12 لقبا، ويأتى الإسماعيلى فى المركز الثالث وفاز بثلاثة ألقاب، وتوج كل من المقاولون والمحلة والترسانة والأوليمبي بلقب وحيد.

 

الأهلى:

حصل الأهلى على نصيب الأسد من حيث تحقيق بطولة الدورى برصيد 40 مرة

الزمالك:

حصل الزمالك على بطولة الدورى 12 مرة

الإسماعيلى:

حصل الإسماعيلى على بطولة الدورى 3 مرات أعوام 67 – 91 – 2002

الترسانة:

حصل على بطولة الدورى مرة واحدة عام 1963

الأوليمبى:

حصل على بطولة مرة وحيدة عام 1966

غزل المحلة:

حصل على بطولة وحيدة عام 1973

 المقاولون العرب:

حصل على بطولة الدورى مرة وحيدة عام 1983

 

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الدورى المصرى




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