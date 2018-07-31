شاهد ..أسلحة وقنابل إسرائيلية بحوزة الجماعات الإرهابية فى ريف دمشق

كتب : أحمد جمعة

نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية مقطع فيديو وصور لأسلحة وقنابل إسرائيلية الصنع كانت بحوزة الجماعات الإرهابية فى بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم بريف دمشق.

وقالت الوكالة السورية بأن وحدة هندسة تابعة للجهات المختصة عثرت اليوم خلال تمشيط بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم التى تم تحريرها من الإرهاب على كمية من الذخائر المتنوعة وقذائف الهاون والأسلحة وقنابل يدوية اسرائيلية الصنع وعشرات العبوات الناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية.

وأفاد قائد ميدانى بالجيش السورى بأن الأسلحة شملت قنابل اسرائيلية الصنع وأخرى محلية الصنع وقذائف هاون مختلفة العيارات وقواذف (آر بى جى) مع قذائف لها.

وأكدت الوكالة أنه تم العثور على عدد من الألغام والعبوات الناسفة المصنعة خصيصا لتفخيخ أساسات المنازل والطرقات، إضافة إلى مخازن لذخائر الرشاشات والبنادق الآلية ومواد كيميائية تدخل فى تصنيع العبوات الناسفة وعدد من أجهزة الاتصالات.

وتتابع وحدات من الجيش السورى بالتعاون مع الجهات المختصة عمليات تمشيط القرى والبلدات لتأمينها بالكامل تمهيداً لاستكمال عملية عودة الأهالى بالكامل إلى منازلهم بالتوازى مع إعادة مؤسسات الدولة بعد تطهيرها من الإرهاب.