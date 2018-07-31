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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 10:43 ص
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سماع دوى انفجارين فى مدينة جلال آباد الأفغانية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 09:46 ص
سماع دوى انفجارين فى مدينة جلال آباد الأفغانية انفجار فى أفغانستان
رويترز
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سمع مراسل من رويترز دوى انفجارين على الأقل فى مدينة جلال اباد بشرق أفغانستان اليوم الثلاثاء فى منطقة قريبة من متاجر ومكاتب حكومية وتلاهما صوت أعيرة نارية.

والانفجاران هما الأحدث فى سلسلة انفجارات هزت جلال اباد فى الأسابيع الأخيرة وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم الأخير، ولكن تنظيم داعش الإرهابى أعلن مسؤوليته عن معظم الهجمات السابقة.

الأمن الأفغانى
الأمن الأفغانى
تواجد أمنى مكثف
تواجد أمنى مكثف
دخان يتصاعد جراء أحد الانفجارات
دخان يتصاعد جراء أحد الانفجارات
قوات الأمن الأفغانية تتواجد فى محيط الانفجارات (1)
قوات الأمن الأفغانية تتواجد فى محيط الانفجارات
أحد المصابين
أحد المصابين

 


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