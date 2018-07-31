سماع دوى انفجارين فى مدينة جلال آباد الأفغانية

رويترز

سمع مراسل من رويترز دوى انفجارين على الأقل فى مدينة جلال اباد بشرق أفغانستان اليوم الثلاثاء فى منطقة قريبة من متاجر ومكاتب حكومية وتلاهما صوت أعيرة نارية.

والانفجاران هما الأحدث فى سلسلة انفجارات هزت جلال اباد فى الأسابيع الأخيرة وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم الأخير، ولكن تنظيم داعش الإرهابى أعلن مسؤوليته عن معظم الهجمات السابقة.



الأمن الأفغانى



تواجد أمنى مكثف



دخان يتصاعد جراء أحد الانفجارات



قوات الأمن الأفغانية تتواجد فى محيط الانفجارات