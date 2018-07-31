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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:40 م
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سقوط حارس عقار أثناء بيع ساعة ذهبية سرقها من ربة منزل بالجمالية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:12 م
سقوط حارس عقار أثناء بيع ساعة ذهبية سرقها من ربة منزل بالجمالية ساعة ذهبية - أرشيفية
كتب ــ أحمد إسماعيل
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ألقى رجال مباحث قسم الجمالية القبض على حارس عقار أثناء شروعه فى بيع ساعة ذهبية استولى عليها من ربة منزل بالمهندسين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات .

 

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة ـ دائرة القسم مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض ساعة ذهب للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

 

 انتقل على الفور ضابط  وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة، وتمكن من ضبطه، وتبين أنه يدعى "سعيد ي" 39 سنة حارس عقار كائن 164 شارع 26 يوليو ـ المهندسين ـ جيزة، ومقيم كوم أمبو ـ أسوان، وبحوزته المضبوطات، "ساعة ذهب، ومبلغ 3000 جنيه".

 

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقة الساعة من داخل شقة بالعقار حراسته ملك المدعوة "سهير ع" 70 سنة ربة منزل ومقيمة 164 شارع 26 يوليو ـ المهندسين ـ جيزة، بأسلوب "المغافلة" وأن المبلغ المضبوط من متحصلات بيع أسورة ذهبية أخرى استولى عليها من شقة المجني عليها.

 

تم بإرشاده ضبط الإسورة لدي عميله حسن النية "خالد ر"  47 سنة صائغ ومقيم 5 مساكن أحمد ماهر ـ دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، باستدعاء المجني عليها تعرفت علي المضبوطات واتهمته بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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