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سفير مصر بواشنطن يستقبل أسرة مصرى لقى مصرعه على يد عصابات مسلحة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:44 م
سفير مصر بواشنطن يستقبل أسرة مصرى لقى مصرعه على يد عصابات مسلحة السفير ياسر رضا سفير مصر فى واشنطن مع الأسرة
كتب أحمد جمعة
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استقبل السفير ياسر رضا سفير مصر فى واشنطن، اليوم بمقر السفارة أسرة المرحوم أندرو سمير الذى لقى مصرعه على أيدى إحدى عصابات السرقة المسلحة فى يناير الماضى.
 
وبحسب بيان صحفى للسفارة المصرية فى واشنطن، فقد حرص والد ووالدة المرحوم على توجيه الشكر للسيد السفير، وللقنصل المستشار نادر سعد وأعضاء القسم القنصلى بالسفارة على الجهد الذى بذلوه فى إنهاء إجراءات شحن جثمان الفقيد إلى مصر على نفقة الدولة، وفى متابعة تطورات القضية مع السلطات الأمريكية وصولاً إلى القبض على الجناة خلال وقت قياسى عقب ارتكاب الجريمة.
 
من جانبه قدم السفير ياسر رضا خالص تعازيه لأسرة الفقيد، داعياً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. وأكد رضا أن السفارة فى واشنطن لم تقم سوى بواجبها المهنى والإنسانى، وأنها سوف تستمر فى متابعة تطورات المحاكمة الجارية للجناة لينالوا جزاءهم الرادع.

 


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