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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 09:55 م
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سفير سنغافورة يلتقى السفير اليمنى ويثمن دور الجالية اليمنية ببلاده

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 08:55 م
سفير سنغافورة يلتقى السفير اليمنى ويثمن دور الجالية اليمنية ببلاده سفير سنغافورة والسفير اليمنى
كتبت - إيمان حنا
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استعرض السفير اليمنى بالقاهرة الدكتور محمد مارم مع نظيره السنغافورى بريمجت سداسيفن تطورات الأوضاع في اليمن ومسار عملية السلام الذى يقوده المبعوث الأممى مارتن غريقث والمعوقات التى تواجهه نتيجة تعنت الميليشيات الإنقلابية الحوثية المدعومة من إيران.

وأكد مارم على عمق العلاقات التاريخية بين اليمن وجمهورية سنغافورة ، مشيداً بالتجربة السنغافورية في الإدارة والحكم الرشيد التي باتت تشكل نموذجاً ناجحاً يحتذى به في العالم .

من جانبه تحدث السفير السنغافوري عن الروابط التاريخية بين الشعبين اليمني والسنغافوري ، مثمناً دور الجالية اليمنية في سنغافورة والتي يمتد عمرها لأكثر من 300 سنة والتي كان لها دوراً بارزاً في التنمية والتطوير .

وأكدا السفيران على استمرار التعاون والتنسيق الدبلوماسي بين سفارتي البلدين في مصر

 

 

 


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اليمن

سنغافورة

السفير السنغافوري

العلاقات بين اليمن وسنغافورة

الجالية اليمنية بسنغافورة




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