سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 31-7-2018 واستقرار العملة السعودية

كتبت- هبة حسام

ننشر سعر الريال السعودى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 31-7-2018، والذى سجل استقراراً أمام الجنيه المصرى عند سعر إغلاق الأمس، بالغاً متوسط سعره فى السوق المصرى 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.

تعد العملة السعودية، من أكثر العملات العربية تداولا فى مصر، خاصة فى مواسم العمرة والحج، وبالرغم من بدء موسم الحج إلا أن سعر الريال السعودى لم يشهد تغيراً أمام الجنيه المصرى، ولا يزال ثابتاً فى سوق الصرف.



سعر عملة الريال السعودى اليوم

وبحسب آخر البيانات والتحديثات لعدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، والذى جاء كالتالى...

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط السعر فى السوق المحلى"



4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع



سعر صرف الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة



4.74 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.74 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.72 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع



الريال-السعودي

مصر للطيران تبدأ غداً جسرها الجوى لنقل 50 ألف حاج إلى الأراضى المقدسة



وعلى صعيد آخر، تبدأ مصر للطيران، غدا الأربعاء جسرها الجوى، لنقل أكثر من 50 ألف حاج إلى الأراضى السعودية المقدسة لأداء مناسك الحج، وذلك بحضور الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، واللواء أحمد جنينه، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

يذكر أن شركة مصر للطيران بدأت جسرها الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام، أول أمس الأحد، من مطار برج العرب الدولى، بأقلاع رحلتها رقم 5501 المتجهة الى المدينة المنورة لسفر حجاج قرعة وزارة الداخلية.