سباسيبا بولشويا 7 .. يوميات مصرى فى روسيا

مازن أمان الله

لماذا يذمون الكسل؟! ما أمتع من ألا تفعل شيئاً، المعدة مازالت تهضم بقايا عشاء أمس الدسم، القدمان في حالة من الراحة الاستثنائية، بعد تدليك تايلاندي لساعة مسح آثار السير ساعات.

بجواري قنينة مياه، ومؤشر بطارية هاتفي يعلو فوق 90% لم أغادر السرير منذ استيقظت لأكثر من 40 دقيقة، أتقلَّـبُ بين صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، هذا يعلن وفاة عمته، وأصدقاؤه أبدوا إعجابهم...!

وهذه تدعي أنها كاتبة وشاعرة، وهذا يريدها فيمتدح "نكش الفراخ" الذي نشرته في صفحتها قائلاً: أين المتنبي منكِ؟!

ما هذا؟ صور جديدة لمحمد صلاح، أجزمُ بأنها حديثة، أتابعُ أخبار الفتى ساعة بساعة، هذه صور من مران المنتخب أمس، أو صباح اليوم على الأكثر، أُصبتُ بحالة من الوجوم، فما تظهره الصور يؤكد أنه بعيد تماماً عن اللعب اليوم.









أرسلُ الصور فوراً لكل أصدقائي أصحاب الخبرة من الكرويين، كما صديق طبيب عظام، وصحفيين مرافقين للمنتخب، أستفسر فتأتيني الردود متضاربة، وهذه لحظة يقول فيها كل شخص: "أترى؟ بالضبط كما أخبرتك" وأنا تائه من أخبرني بماذا، كلها معلومات وتحليلات متضاربة...!

اتخذتُ قراري بخوض هذه الرحلة كلها من أجل تشجيع محمد صلاح، ولم يلعب المباراة الأولى، والآن يبدو أنه لن يشارك أيضاً في الثانية، حسناً، المتعة المتبقية لي هي الطعام، وما ألذه هنا، حان الآن وقت الإفطار بالتوقيت المحلي لمعدتي في سان بطرسبرج.

بالطبع إلى المخبز الذي أسرتني رائحته أمس، البنات والشباب العاملون في غاية الذوق والسرعة، مع ابتسامة غير مصطنعة، أشير لما اختارته عيناي أمس من خلف الزجاج، وأقول: "أدين" أي واحدة بالروسية، وأنا فخور بأنني بدأتُ أثري مفرداتي الروسية، وأستخدمُ كلمات بسيطة في التعاملات اليومية، بدلاً من لغة الإشارة أو تطبيقات الترجمة، أو بدلاً من أن أتذمَّـر بالإنجليزية مثل من سمعته يقول: كيف لا يتحدثون باللغة الإنجليزية هنا، مشيراً إلى عاملة في محل بقالة.





والمضحك المبكي أن المتذمِّـر الصعلوك لن يصمد دقيقتين في أي محادثة بلغة انجليزية أو حتى عربية، هو فقط وجد ما يتفاخرُ به ويتنمَّـرُ على عامل أو عاملة بسيطين يحاولون خدمته، ولا ذنب لهم أنهم من بلد عظيم وأحد القوى التي تحكم العالم، وغير مطالبين بأن يتعلموا لغة أجنبية، تنتمي لثقافة تشيطنهم آناء الليل وأطراف النهار...!

عقدتُ العزم على الذهاب لمركز تجاري أشتري منه عدداً كبيراً من الألعاب، فابنتي ذات الأعوام الأربعة، تسألني يومياً عن عدد الألعاب التي اشتريتها لها "رشوة" كي تسمح لي بالسفر والابتعاد عنها أسبوعين كاملين، أقسمُ أن تلك العبقرية الصغيرة ستكلفني في هذه الرحلة أكثر مما دفعت طوال عمري في مجمع التحرير والمرور والسجل المدني مجتمعة...!

في الطريق للمصعد سعدتُ جداً عندما وجدتُ أخيراً رمزاً مصرياً في روسيا، المدن الأوربية التي زرتها لا تخلو من الرموز المصرية، فحكامنا عبر التاريخ لم يبخلوا بتوزيع المسلات الفرعونية كهدايا، فضلاً عما سرقه المستعمرون، ليزينوا به ميادين كبرى العواصم الأوربية، بل وحتى بعض المدن الصغيرة، أما منذ وصولي روسيا، فلم أجد رمزاً مصرياً واحداً، فاحتفيتُ بهذا الجورب، أخيراً رمز مصري...!





في الطابق الثالث من المركز التجاري، وفي طريقي لمتجر ألعاب الأطفال الكبير، توقفتُ أمام متجر صغير، مديرة المحل خمسينية، ومعها شابة عشرينية، يبتسمان في ترحيب، فهذا الجزء من المركز مخصص لكلك متعلقات الأطفال، أخطو بحذر، لكن دهشة ترتسم في عينَيّ غير مصدق ما أراه.





أستخدمُ خدمة ترجمة النص المكتوب على الألعاب المعروضة، عبر كاميرات الهاتف الذكي، لأتأكد من أن ما فهمته صحيح.

هذا الصف بالكامل مخصص لألعاب علمية، من عمر 4 سنوات إلى 12 سنة، يمكن للطفل أن يتعلم قوانين فيزياء الضوء، والصوت، وكيمياء الفلزات والغازات، وقوانين نيوتن للحركة، بل والتاريخ والأحافير، وأيضاً العمليات الحسابية السريعة والمعقدة، وتنشيط المفردات اللغوية عبر ألعاب بسيطة مبهجة وممتعة، والأسعار تبدأ من حوالي 150 جنيهاً مصرياً.





كم شعرتُ بالاحترام لهذا البلد، هنا أيضاً تاجر ومصنع سيحققان الربح، لم ينكر أحد ذلك، بل يمكن أن هامش الربح أكبر، فبعض تلك الألعاب العلمية ستفقد حظوتها لدى الطفل بعد أن يكملها، وسيضطر الأب لشراء لعبة جديدة، لكن هنا الألعاب ليست مضيعة للنقود والوقت، بل الطفل سيتعلم من خلال اللهو، ولا يكتسب عادات سيئة، مثل العنف والصراخ وتقليد الأبطال الخارقين، الذين تسوقهم السوق الأمريكية، في طفولتي كان هناك تان تان، وغيره من شخصيات نكتسب معها معلومات جغرافية وتاريخية وعلمية، ونحاول تقليدها في المنهج الاستقصائي، أما هذا الجيل، مهلاً مهلاً... أتحدث الآن مثل جدتي عندما كنت أسمعها في فترة المراهقة...!

تنقذني الفتاة العاملة في المتجر وتناولني سلة بلاستيكية، أضع فيها حوالي 10 من الألعاب التي اخترتها لابنتي، هي تعتقد أنني انتهيت، فأشيرُ لها أنني مستمر في اختيار المزيد، أنظرُ للكومة في السلة، وأنتقي بعض الألعاب الأخرى وأكتفي، المشكلة المقبلة هي في حجم هذه الألعاب، وليس في وزنها خلال السفر.

مديرة المحل تكتب لي على ورقة بيضاء 10% وتشير بكف يدها لأسفل، فأفهم أنها منحتني تخفيضاً بسبب الكمية التي اشتريتها، أشكرها بالروسي: سباسيبا بولشويا، فقد تعلمتُ كلمة شكراً جزيلاً منذ قليل، تسعد السيدة جداً وتسألني هل أتحدث الروسية، فأجيبها بكلا: "نييت".

لا وقت لانتظار التاكسي عبر التطبيق المحلي، بمجرد خروجي من المركز التجاري أدركتُ من الخارطة أن أقرب سيارة تاكسي لن تصل قبل 20 دقيقة، فكما أرى يوجد تقاطع مروري مزدحم جداً، مشيتُ بما أحمله إلى أقرب سيارة أجرة تنتظر زبائن أمام المركز التجاري، انتقيتُ سيارة مضعضة، ورغم ذلك طلب السائق ضعف المبلغ الذي دفعته عندما استخدمتُ تطبيق التاكسي المحلي من الفندق إلى هنا، استجمعتُ كل تراثي المصري من الفصال مع سائقي التاكسي، وفي النهاية اتفقنا على أن أدفع مبلغاً يزيد الربع فقط عما دفعته، وقبلتُ لأنه كان على وشك أن يقول لي بالروسية ما معناه: "خلي الابليكشن ينفعك"...!

وضعتُ أحمالي في الحقيبة الخلفية للسيارة، وجلست، فنظر لي السائق وقال بعربية حاول جعلها فصحى: السلام عليكم يا أخي. فرددتُ التحية بأحسن منها، فسألني: مسلم؟

كذبتُ بكل تلقائية وقلت: كلا، فنظر لي مستفسراً مستنكراً، فقلتُ له إنني مصري، والدول العربية بها مسيحيون، كما أن روسيا بها مسلمون، فتفهم المقارنة وهزَّ رأسه وأراحني بصمته عن وصلة اعتدتها خلال السفر، بعضهم يعربُ خلالها صراحة عن تأييده للقاعدة وداعش وجهاد دول الكفر، فيما أنه بفراسته ظن أنني مسلم بنسبة تتجاوز 90% ورغم ذلك أراد زيادة الأجرة على أخيه في الدين، فهذه حلال عنده، كما سأكونُ مطالباً من باب اللياقة بمنحه بقشيشاً سخياً، زكاة عن بئر البترول القابعة في الباحة الخلفية لمنزلنا...!

الوقت ضيق، ولم أتجهز بعد لحضور المباراة في غرفتي الفندقية، فيجب وضع ما اشتريته في الغرفة، والنزول لمتجر قريب، لشراء بعض الطعام والمشروبات والتسالي، فلو فاز منتخب مصر اليوم، لن أخرج من الغرفة إلى صباح الغد، تحسباً لأي موجات عنف من الروس، رغم أن ما أراه إلى اللحظة بعيد تماماً عن أي يقوم هذا الشعب بمطاردة المصريين في الشوارع إن هُـزموا في مباراة كرة، لكن من يدري، أنا جديد في عالم كرة القدم، واعتدت الأخذ بنصح الأصدقاء، إن كنتُ أعلم أنهم من أهل الخبرة، وهذا ما نصحوا به.

أعتقدُ أن هذه أول مرة أشاهد فيها مباراة كرة قدم وحدي، حاولتُ أن أتذكر، ولم أجد مشهداً واحداً في 38 عاما من ذاكرتي، كنتُ فيه وحدي أمام التلفاز أشاهدُ مباراة كرة قدم، المشاهد كافة إما مع الأصدقاء في مقهى، أو في منزل صديق، وأشاهد امتثالاً وانصياعاً...!

معادلات احتساب النقاط والأهداف في مباريات الذهاب والعودة على اختلاف البطولات وتغيرها زمنياً، أصابني بحالة من الصداع النصفي، تذكرتُ بها نوعاً من معادلات علم التفاضُل المتقدم، تفترض فيه قيمة حل المعادلة الرياضية، وتبدأ خطوات الحل في صفحة كاملة، لتصل لقيمة متغير ثان في المعادلة، فإن كان المتغير بعيداً جداً من قيمته الأصلية، تغير في الرقم المفترض، وتبدأ الخطوات من جديد، أترون، هذه المتاهة هي بالضبط شعوري عندما تتحدثون في تلك المسائل وكأنها مسلمات معروفة مثل رد تحية الصباح...!

محملاً بأكياس بلاستيكية ثقيلة من المأكولات والفاكهة والتسالي والمشروبات، عُدتُ سيراً على القدمين لغرفتي، لافتة عدم الإزعاج معلقة بباب غرفتي من الخارج، أرتِّبُ كل شيء في مكانه، أعد غليوني لأدخن خارج الفندق قبل بداية الشوط الأول، على الدرج للأسفل تصلني رسالة واتس اب من صديق كروي تحمل التشكيل الرسمي للمنتخب المصري واسم صلاح ينيرها، ورغم ابتهاجي، فإنني متخوف من أن تكون مشاركته بسبب الضغط الجماهيري والإداري، سلامته أهم بالنسبة لي.

أدخنُ سريعاً خارج الفندق، شابة بيضاء البشرة سوداء الشعر طويلة بقوام ساحر تخرج من تاكسي وتتجه لمدخل الفندق، أنظرُ لساعة الموبايل، 3 دقائق وتبدأ المباراة، فأسبقها بخطوتين للدخول، وأنطلق لغرفتي، أدخل لأشاهد عزف السلام الجمهوري.





تبدأ المباراة، أبدأُ بالتحمس، و ... دقات على باب غرفتي، علامة استفهام كبيرة في ذهني، أنا واثق أن لافتة عدم الإزعاج معلَّقة، يمرُ برأسي مشهد أطرده سريعاً من خيالي عن متعصبين روس يصطادون المصريين في شوارع روسيا.

أفتحُ الباب لأجد أمامي تلك الشابة الجميلة، التي سبقتها بخطوتين منذ دقائق، تُرى هل أتت لتؤنبني على قلة ذوقي لأنني سبقتها بخطوتين ولم أقم حتى بإبقاء باب الفندق مفتوحاً لها، بل تركته ينغلق بعنف عقب دخولي؟!

مفاجأة واندهاش على وجهينا، بطريقة ما هي لم تتوقعني، تختلس النظر لغرفتي ويبدو واضحاً من أكياس التسالي وصوت المباراة أنني لست الشخص المناسب، تسألني بالروسية، فأعتذر بأنني لا أتحدثها، تشير لرقم غرفتي، ثم يرن هاتفها فتجيبه، ونسمع كلينا باب غرفة يُفتح في نهاية الرواق.





تعتذرُ مبتسمة وتمشي مسرعة للباب الذي سمعته يغلق، فأغلقتُ بابي وجلستُ على حافة السرير أتابعُ المباراة بعين ثابتة في اللا شيء.