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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:42 م
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زفة الشمامسة تصطحب جثمان الأنبا إبيفانيوس لمقابر الدير محاطا بالتراتيل

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:30 م
زفة الشمامسة تصطحب جثمان الأنبا إبيفانيوس لمقابر الدير محاطا بالتراتيل جانب من صلاة الجناز
كتبت سارة علام
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حمل رهبان دير الأنبا مقار ببرية شيهيت بوادى النطرون، جثمان الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس الدير، من الكنيسة الأثرية مقر الجنازة وحتى مقابر الرهبان بالدير، وتقدمهم المعلم إبراهيم إسحق كبير مرتلى الكاتدرائية وعدد من الآباء الأساقفة محاطا بألحان وتراتيل القداس.
 
يوارى جسد الأنبا إبيفانيوس الثرى بمقابر الرهبان داخل الدير، حيث دأبت الكنيسة على دفن الأساقفة بايبراشياتهم التى خدموها أو أديرتهم التى ترهبنوا فيها.
 
كان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد ترأس صلاة الجناز وبدا عليه الحزن والتأثر.
 
 
 
زفة الشمامسة تصطحب جثمان الأنبا إبيفانيوس لمقابر الدير محاطا بالتراتيل (1)
 

 

زفة الشمامسة تصطحب جثمان الأنبا إبيفانيوس لمقابر الدير محاطا بالتراتيل (2)
 

 

زفة الشمامسة تصطحب جثمان الأنبا إبيفانيوس لمقابر الدير محاطا بالتراتيل (3)
 

 

زفة الشمامسة تصطحب جثمان الأنبا إبيفانيوس لمقابر الدير محاطا بالتراتيل (4)
 

 


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انبا ابيفانيوس

زفة الانبا ابيفانيوس

دفن الانبا ابيفانيوس

وادى النطرون




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