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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:06 م
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رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا يتابع سير العمل بمطاحن مصر الوسطى وتحرير 3 محاضر

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:35 ص
رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا يتابع سير العمل بمطاحن مصر الوسطى وتحرير 3 محاضر رئيس مدينة أبو قرقاص يتفقد المطاحن
المنيا - فريق المحافظات
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تابع العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص بمحافظة المنيا، سير العمل داخل مطاحن مصر الوسطى "سلندرات أبوقرقاص" وذلك بهدف الوقوف على انتظام العمل داخل المطحن ومدى جودة الدقيق المنتج، وأوزان الأجولة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

 

جاء ذلك خلال جولة مرورية مفاجأة قام بها رئيس المركز داخل مطاحن مصر الوسطى، حيث تابع جميع مراحل طحن القمح بداية من استلام الأقماح وعملية غسيل وفصل الشوائب والأتربة عن الأقماح، وعملية الطحن حتى تعبئته دقيق فى "الأجولة".

 

أشاد رئيس المركز بانضباط العاملين داخل المطحن والعمل، وفقًا للورديات المقررة من أجل إنجاز المهام والأعمال الموكلة لهم موجهًا بالالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات المقررة من قبل مديريتى التموين والصحة لإنتاج دقيق صالح للاستهلاك حفاظا على الصحة العامة.

 

وأكد دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التفتيشية على الأسواق، أسفرت عن تحرير 3 محاضر مخالفة فى مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية، وتم ضبط ومصادرة 10 أجولة دقيق مدعم بإجمالى 500 كيلو جرام، قبل بيعها فى السوق السوداء، وفى فى مجال ومراقبة ومتابعة السلع غير الغذائية تم تحرير 5 محاضر.

 

كما تم تحرير 30 محضرا للمخابز التموينية ما بين نقص بالوزن وقضايا تصرف وتجميع إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الاحتفاظ بسجلات وقضايا توقف عن العمل بدون عذر وأخرى متنوعة مابين (عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن).

 

هذا وقد تم التحفظ على كافة المضبوطات، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا برئاسة محمد سيد رئيس المركز، حالتى تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 2 قيراط بقرية صفط الخمار، وذلك فى إطار التصدى لأى محاولة بالتعدى سواء بالبناء أو التشوين أو تبوير الأراضى مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين

 

وتم عمل الصيانة الكاملة لأعمدة وأسلاك وكشافات الإنارة بطريق قرية دمشاو هاشم ومن عزبة المنتصر حتى جبانة دمشاو هاشم بطول 3 كيلو متر.

 

وفيما يتعلق بمتابعة حالة النظافة العامة، تواصل الوحدة المحلية جهودها فى رفع القمامة والمخلفات الصلبة من نقاط التجميع بالشوارع الرئيسية على مستوى القرية ورفع نواتج التطهير على طريق البحر اليوسفى ونقلها للمقالب العمومية تمهيدًا لزراعة أعمدة الإنارة وتيسير حركة المرور.

 

رئيس مدينة أبو قرقاص يتفقد المطاحن (1)
 

 

رئيس مدينة أبو قرقاص يتفقد المطاحن (2)
 

 

رئيس مدينة أبو قرقاص يتفقد المطاحن (3)
 

 


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