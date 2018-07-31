رئيس مجلس الشيوخ النيجيرى يعلن اعتزامه مغادرة الحزب الحاكم

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أعلن رئيس مجلس الشيوخ النيجيرى، بوكولا ساراكى، اعتزامه مغادرة حزب الرئيس محمد بخارى الحاكم.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الثلاثاء عن ساراكى ، الذى يُعد ثالث أكبر الساسة النيجيريين بروزاً، قوله "أود أن أخبر جميع النيجيريين بأنه ، وبعد مشاورات مكثفة، قررت مغادرة حزب (مؤتمر جميع التقدميين) النيجيرى".

ولم تتطرق القناة إلى أسباب اعتزام ساراكى ترك الحزب ، إلا أنه وبعد انشقاقات عن الحزب قال ساراكى منذ أيام إن هناك احتمالية كبيرة للغاية فى أن يغادر الحزب .

وكانت الشرطة النيجيرية قد استدعت، الشهر الماضى، رئيس مجلس الشيوخ النيجيري؛ بغرض الاستجواب بعدما أثير عن تورطه فى عمليات لعصابة سطو إجرامية قتلت خلال عملياتها العديد من الأفراد.

وقالت الشرطة فى نيجيريا إن بوكولا ساراكى تم استدعاؤه للرد على اعترافات عدد من أفراد المجموعة اتهمته بالتورط معهم فى السطو على أحد البنوك وقتل 33 شخصا.