رئيس شركة صرف صحى القاهرة الجديدة يكشف تفاصيل المشروعات الجارى تنفيذها

كتب أحمد حسن

كشف المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، تفاصيل مشروعات الصرف الجارى تنفيذها، وطاقتها الإنتاجية.

وأضاف المهندس عادل حسن، فى بيان له اليوم، أنه جارٍ تنفيذ محطة صرف صحى البركة بطاقة إنتاجية 550 ألف متر مكعب بمدينة السلام، وتخدم نحو 3 ملايين مواطن فى مناطق عين شمس ومدينة نصر .

وأوضح أنه جارٍ توسعة محطة صرف صحي حلوان بحيث تصل الطاقة الإنتاجية لها 750 ألف متر مكعب يوميا بدلا من 500 ألف متر مكعب فى اليوم، لافتا أن التوسعات الجديدة للمحطة تساهم فى تقليل نسبة الطفوحات بشوارع حلوان وطرة بنسبة 70%.

وتابع رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أنه جارٍ توسعة محطة الجبل الأصفر من 2 مليون متر إلى 2.5 مليون متر مكعب يوميا، بتكلفة تصل لمليار ونصف جنيه، وأن هذه التوسعات دخلت في مرحلة تجارب التشغيل.