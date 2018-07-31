رئيس جامعة أسيوط يعلن عن تجديد شهادة الأيزو 9001

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط عن تجديد شهادة الأيزو 9001 الحاصل عليها النظام الإداري منذ فبراير 2016 طبقاً للإصدار الجديد 2015وذلك بناءاً على زيارة الشركة المانحة لشهادة الأيزو للجامعة بعد انتهاء المرحلة النهائية من عملية المراجعة الخارجية والتي تمت فى ديسمبر 2017 ، مؤكداً ان الجهاز الإداري لجامعة أسيوط يعد إحدى نقاط القوة التي تتميز بها الجامعة وذلك انطلاقاً من تفعيله لبعض النظم الحديثة وتطبيقه لمعايير الجودة المقررة مما جعله من أفضل الأنظمة الإدارية على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف محمود بخيت أمين الجامعة، أن جامعة أسيوط تعد من أولى الجامعات المصرية الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 طبقاً للإصدار الجديد 2015 ، مشيراً ان الجامعة قامت فى الآونة الأخيرة بتطوير آدائها الإداري من خلال تطبيق إستراتيجية منظمة على أيدي خبراء واستشاريين فى مجال تدريب العاملين ، وكذلك تطوير واستكمال الوسائل والأجهزة المتاحة للعمل الإداري بالجامعة، مضيفاً ان جامعة أسيوط تعد الجامعة الوحيدة التى لديها 17 مراجع داخلى لنظام إدارة الجودة طبقاً للمواصفات القياسية للأيزو 9001 لسنة 2015 ، إلى جانب محمد عباس كبير المراجعين للمواصفات القياسية للأيزو ومدير وحدة التطوير الإداري والجودة بالجامعة.