رئيس جامعة أسيوط يتفقد مجمع المعامل المركزى وبنك الدم بالمستشفى الجامعى

أكد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تفخر بما حققته من تطوير وتحديث داخل منظومتها الطبية والذى شمل كثير من القطاعات بما يهدف تقديم مستوى رعاية أفضل وأحدث لملايين المرضى من مختلف محافظات الصعيد سنوياً.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمتابعة أعمال تجهيز مجمع المعامل المركزى وبنك الدم بالمستشفى الجامعى الرئيسى وذلك بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقيادات الجامعة.

وأكد الدكتور طارق الجمال، نائب رئيس جامعة اسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن مشروع تجهيز المجمع تم تنفيذه عن طريق شركة المقاولون العرب وتحت إشراف إدارة المنشآت بالجامعة، بتكلفة تبلغ 11 مليون جنيه، وتبرعت شركة سيمنز بالتبرع بتجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية بقيمة تجاوزت نحو 32 مليون جنيه.

وقال الدكتور أحمد المنشاوى، إن مجمع المعامل يأتى فى إطار إستراتيجية الجامعة فى توحيد الجهود والإمكانيات المتاحة لتوفير خدمة مركزية وفق أحدث النظم والمعايير الطبية ، مضيفاً أن المجمع يتبع قسم الباثولوجيا الإكلينيكية ويضم بنكاً للدم ويهدف إلى خدمة المستشفى الجامعى الرئيسى وفروع المعامل بمستشفيات جامعة أسيوط المتخصصة .

فيما أوضحت الدكتورة عزة محمود عز الدين رئيسة قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، أن المجمع يقوم بأخذ العينات وتحليلها وتسليم نتائجها والاحتفاظ بها لإجراء مزيد من الفحوصات عليها عند الضرورة ، كما يقوم بانتقاء المتبرع المناسب للدم ثم إجراء ما يلزم له من تحاليل وفحوصات طبية للتأكد من صحة تبرعه ، وقد أضافت أنه لأول مرة يتم تطبيق نظام الميكنة التكنولوجية لتقليل الاعتماد على العامل البشرى حيث تم ميكنة المعامل بأحدث الوسائل التكنولوجية والأجهزة الطبية وتطبيق نظام تعريف العينات باستخدام الباركود الذى يشمل فحص أكبر عدد من العينات فى أقل وقت مع انخفاض نسبة الخطأ.

وقالت الدكتورة مها عطوة،أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية ورئيس معامل بنك الدم ، إن بنك الدم يعمل على حفظ نحو من 50 إلى 60 ألف كيس دم سنوياً وذلك بتطبيق أقصى درجات الجودة والدقة وفق أحدث المعايير الطبية المتبعة فى المستشفيات المتقدمة، مشيرة إلى أن بنك الدم بجامعة أسيوط يعد أفضل بنك دم على مستوى الجمهورية ونموذجاً تعمل كثير من المستشفيات الجامعية إلى تنفيذه ، مضيفةً أن جولة رئيس الجامعة فى بنك الدم تضمنت معامل فصائل الدم والتوافق، ومعمل النزف والتجلط، ومعمل مشتقات البلازما، ومعمل فصل مكونات الدم وغرفة التحكم الآلى، ومعمل اختبارات الحمض النووى.