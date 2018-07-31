رئيس السكة الحديد الجديد يدرس إجراء حركة تغييرات بين القيادات

كتب رضا حبيشى

أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد الجديد يدرس إجراء حركة تغييرات بين قيادات الهيئة، تشمل تصعيد أحد مديرين بالهيئة ليتولى نائب رئيس الهيئة قطاعى المسافات الطويلة والقصيرة الذى كان يشغله رسلان قبل تكليفه برئاسة الهيئة.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن حركة التغييرات التى يجرى دراستها حاليا ستشمل تنقلات بين رؤساء القطاعات بالهيئة وتصعيد بعض مديرى العموم ورؤساء الإدارات المركزية، لافتة إلى أن رئيس الهيئة الجديد سيعرض تقرير بها على الدكتور هشام عرفات وزير النقل قبل إعلانها رسميا.