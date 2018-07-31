رئيس البنك الزراعى: تخصيص 711 شهادة أمان لعدد من الأسر الأولى بالرعاية فى سوهاج

كتب - أحمد يعقوب

أعلن السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن البنك قام بتخصيص 711 شهادة أمان المصريين فئة 2500 للشهادة الواحدة لعدد 711 من الأسر الأولى بالرعاية بعدد من قرى محافظة سوهاج بالتعاون مع جمعية الأورمان والمحافظة والتضامن الاجتماعى والجهات المعنية بالدولة.

وبلغ إجمالى قيمة المبلغ المخصص لهذه الشهادات مليون وسبعمائة وسبع وسبعين ألف جنيه .

يأتى تسليم هذه الشهادات لعدد من الأسر الأولى بالرعاية فى ضوء المسؤلية الاجتماعية للبنك الزراعى المصرى ، ومساهمة من البنك فى دعم الأسر الأكثر احتياجا ، وتنفيذا لتوجهات الدولة برعاية هذه الأسر.

وتم تسليم الدفعة الأولى لعدد 493 شهادة بديوان عام محافظة سوهاج يوم الخميس الماضى بحضور سكرتير عام محافظة سوهاج ورئيس قطاع التسويق بالبنك الزراعى المصرى و ممثلين عن جمعية الأورمان ووزارة التضامن الاجتماعى. وسوف يتم تسليم الدفعة الثانية خلال الفترة القادمة.

يذكر أن شهادة"أمان المصريين" كانت البنوك العامة قد بدأت فى إصدارها فى مارس الماضى تحت مظلة البنك المركزى المصرى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مظلة تأمينية للعمالة المؤقتة والموسمية والمزارعين وذوى الدخول المنخفضة، ويتسفيد منها كل المصريين فى الفئة العمرية من 18/59 عاما ،وتترواح قيمتها بين 500 حتى 2500 جنيه، وتوفر الحماية التأمينية فى حالةالوفاة الطبيعية أو الحوادث.

وتسهم شهادة أمان المصريين فى تنفيذ سياسة الشمول المالى التى وجهت بها القيادة السياسية، لدمج كافة فئات المجتمع ولا سيما الفئات البسيطة فى العمل المصرفى تحقيقا للتنمية الاقتصادية الشاملة فى كافة ربوع الوطن.