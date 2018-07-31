video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس اتحاد عمال فلسطين: 3 مليارات دولار الاستثمارات الفعلية فى مصر

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:07 ص
رئيس اتحاد عمال فلسطين: 3 مليارات دولار الاستثمارات الفعلية فى مصر رزق جمعه رئيس اتحاد عمال فلسطين
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

قال رزق جمعة ابو بكر رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين بالخارج، إن عدد العمال الفلسطيين فى مصر انخفض من 60 ألف إلى نحو 20 ألف ،جزء منهم يعمل فى المصانع الفلسطينية المنتشرة فى العاشر من رمضان و6 اكتوبر وبعض المناطق الصناعية الاخرى والجزء الثانى يعمل فى المصرية.

وقال رزق جمعة لـ"اليوم السابع" إن سبب الانخفاض يعود إلى حصول هؤلاء العمال على الجنسية المصرية، موضحا أن الاتحاد فى القاهرة يركز على إعلاء القضية الفلسطينية فى مختلف المحافل الدولية، مشيدا بالاتحاد العربى للنفط والمناجم  وأمينه العام عماد حمدى فى التنسيق المشترك.

 

وأضاف إن الاتحاد يتدخل لتذليل أى مشكلات تواجه العمال ونقل أيضا ما يعانيه عمال الداخل .

وحول حجم الاستثمارات الفلسطينية فى مصر قال انها نحو 3 مليارات دولار فى العديد من الصناعات والقطاع الزراعى نظرا للخبرات الكبيرة للعمال الفلسطينين  فى مجال الزراعة .

وكشف أن الاتحاد يقوم بعمل دورات تدريبية وثفاقية للعمال أيضا ،وتم تخفيض ترخيص العمل فى مصر من 4200 الى 2000 جنيه للفلسطييين ، الذين يعيشون فى بلدهم .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النائب محمد العقاد: واشنطن تنحاز لإسرائيل.. وقضية فلسطين على رأس أولويات مصر

الاحتلال يرحل إسبانية وهولنديين ووفدا جنوب أفريقى لتأييدهم حقوق فلسطين

عمال فلسطين

استثمارات فلسطين بالقاهرة

رزق جمعه

الاتحاد العماليه




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة