رئيس اتحاد عمال فلسطين: 3 مليارات دولار الاستثمارات الفعلية فى مصر

كتب عبد الحليم سالم

قال رزق جمعة ابو بكر رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين بالخارج، إن عدد العمال الفلسطيين فى مصر انخفض من 60 ألف إلى نحو 20 ألف ،جزء منهم يعمل فى المصانع الفلسطينية المنتشرة فى العاشر من رمضان و6 اكتوبر وبعض المناطق الصناعية الاخرى والجزء الثانى يعمل فى المصرية.

وقال رزق جمعة لـ"اليوم السابع" إن سبب الانخفاض يعود إلى حصول هؤلاء العمال على الجنسية المصرية، موضحا أن الاتحاد فى القاهرة يركز على إعلاء القضية الفلسطينية فى مختلف المحافل الدولية، مشيدا بالاتحاد العربى للنفط والمناجم وأمينه العام عماد حمدى فى التنسيق المشترك.

وأضاف إن الاتحاد يتدخل لتذليل أى مشكلات تواجه العمال ونقل أيضا ما يعانيه عمال الداخل .

وحول حجم الاستثمارات الفلسطينية فى مصر قال انها نحو 3 مليارات دولار فى العديد من الصناعات والقطاع الزراعى نظرا للخبرات الكبيرة للعمال الفلسطينين فى مجال الزراعة .

وكشف أن الاتحاد يقوم بعمل دورات تدريبية وثفاقية للعمال أيضا ،وتم تخفيض ترخيص العمل فى مصر من 4200 الى 2000 جنيه للفلسطييين ، الذين يعيشون فى بلدهم .