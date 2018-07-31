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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:10 ص
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دواوين الوزارات × 24 ساعة..إعلان تنسيق المرحلة الثانية وفتح باب تقليل الاغتراب

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة..إعلان تنسيق المرحلة الثانية وفتح باب تقليل الاغتراب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
إعداد محمود طه حسين
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التموين.

التموين: 87 مليار جنيه دعم سنوى منها 42 مليار للسلع التموينية و45 للخبز

وزارة التضامن

غادة والى: اليوم مغادرة مقدمة بعثة حج وزارة التضامن

وزارة الاوقاف

وزير الأوقاف: 250 طن لحوم مرحلة أولى من صكوك الأضاحى بالتعاون مع التموين

التربية والتعليم

صور.. طارق شوقى يستعرض خطة تطوير التعليم مع وفد من وزراء الدول العربية

التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

رسميا.. فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب مرحلتى التنسيق الأولى والثانية الخميس

ننشر الحد الأدنى للقبول بالكليات فى المرحلة الثانية من التنسيق

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الاسكان

الإسكان تطرح 400 قطعة أرض للمستثمر الصغير فى 14 مدينة جديدة قريبا

 

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العليا للحج: بدء تسليم تأشيرات الحج السياحى من القنصلية السعودية غدا

الهجرة

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