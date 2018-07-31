دواوين الوزارات × 24 ساعة..إعلان تنسيق المرحلة الثانية وفتح باب تقليل الاغتراب

إعداد محمود طه حسين

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التموين.

التموين: 87 مليار جنيه دعم سنوى منها 42 مليار للسلع التموينية و45 للخبز

وزارة التضامن

غادة والى: اليوم مغادرة مقدمة بعثة حج وزارة التضامن

وزارة الاوقاف

وزير الأوقاف: 250 طن لحوم مرحلة أولى من صكوك الأضاحى بالتعاون مع التموين

التربية والتعليم

صور.. طارق شوقى يستعرض خطة تطوير التعليم مع وفد من وزراء الدول العربية

التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

رسميا.. فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب مرحلتى التنسيق الأولى والثانية الخميس

ننشر الحد الأدنى للقبول بالكليات فى المرحلة الثانية من التنسيق

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

الأوقاف

وزير الأوقاف: 250 طن لحوم مرحلة أولى من صكوك الأضاحى بالتعاون مع التموين

الاسكان

الإسكان تطرح 400 قطعة أرض للمستثمر الصغير فى 14 مدينة جديدة قريبا

السياحة

العليا للحج: بدء تسليم تأشيرات الحج السياحى من القنصلية السعودية غدا

الهجرة

صور.. انطلاق أول منتدى للمصريين فى الخارج بعرض فيلم "حكاية وطن"

صور.. وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج: "محدش يقدر علينا ولا هيقدر على مصر"