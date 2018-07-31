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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 31/7/2018 بمحافظات مصر

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 31/7/2018 بمحافظات مصر حالة الطقس ـ أرشيفية
كتب – محمود راغب
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 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. 
 
 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.
 
 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 
 

الصغرى العظمى

 
القاهرة 26 36 
 
وسط الدلتا 25 35
 
الإسكندرية 23 31
 
بلطيم 24 31
 
مطروح 23 30
 
السلوم 22 31
 
سيوة 25 38
 
بورسعيد 24 30
 
دمياط 24 29
 
العريش 21 32
 
رفح 21 32
 
الإسماعيلية 23 37
 
السويس 24 36
 
رأس سدر 27 33
 
نخل 18 37
 
نويبع 28 36
 
طابا 24 34
 
كاترين 17 31
 
الطور 25 37
 
شرم الشيخ 27 37
 
الغردقة 22 37
 
مرسى علم 29 36
 
الفيوم 26 37
 
بنى سويف 26 37
 
المنيا 24 38
 
أسيوط 26 38
 
سوهاج 25 39
 
قنا 26 39
 
الأقصر 26 41
 
أسوان 27 42
 
أبوسمبل 29 40
 
الوادى الجديد 25 42
 
شلاتين 31 36
 
أبو رماد 30 35
 
رأس حدربة 31 33
 
حلايب 30 33
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

 
 

الصغرى العظمى

 
مكة المكرمة 31 44 
 
المدينة 26 40
 
الرياض 29 43
 
المنامة 34 39
 
أبوظبى 32 42
 
الدوحة 33 42
 
الكويت 33 47
 
دمشق 16 35
 
بيروت 26 30
 
عمان 17 31
 
القدس 19 29
 
غزة 23 31
 
بغداد 28 43
 
مسقط 30 35
 
صنعاء 14 27
 
الخرطوم 24 35
 
طرابلس 24 32
 
تونس 23 34
 
الجزائر 21 28 
 
الرباط 19 26
 
نواكشوط 25 32 
 
 

وفيما يل بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن، وعواصم العالم:

 
 

الصغرى العظمى

 
أنقرة 19 33 
 
اسطنبول 24 30
 
إسلام أباد 24 38
 
نيودلهي 24 35
 
جاكرتا 23 33
 
بكين 26 34 
 
كوالالمبور 24 32
 
طوكيو 26 33
 
أثينا 22 32
 
روما 22 35
 
باريس 17 29
 
مدريد 18 36
 
برلين 21 34
 
لندن 13 24
 
مونتريال 21 27
 
موسكو 14 25
 
نيويورك 23 30
 
واشنطن 23 29
 
 
 
 

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