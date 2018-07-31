خبير فرنسى يقدم 8 خطوات هامة لتجنب آلام ومشاكل العمود الفقرى

كتبت أمل علام

كشف الدكتور إبراهيم عبيد خبير جراحة العظام بجامعة بوردو بفرنسا، أنه للحفاظ على العمود الفقرى سليم، وبدون التعرض لآلام أو مشاكل لابد من اتباع عدد من الخطوات للوقاية من الآلام.. موضحا أن الخطوات تتعلق بحياة الشخص اليومية، أو عمله أو الأغذية التى يمكن تناولها، وهى كالتالى:

أولا: ممارسة الرياضة يوميا، أو على الأقل 3 مرات فى الأسبوع لتقوية عضلات البطن، والتى تحمى العمود الفقرى.

ثانيا: اتباع الشروط اللازمة لحمل الشنطة بالنسبة للأطفال فى المدارس، حيث يجب أن يكون وزن الشنطة خفيفا، وأن يتم حمل الشنطة بشكل ملاصق للظهر.

ثالثا: عند حمل الحقائب الثقيلة من على الأرض يجب ثنى الركبة لأخذ الشنطة وعدم ثنى الظهر لأخذ الشنطة.

رابعا: عدم حمل الأوزان الثقيلة واستخدام الوسائل المناسبة فى رفع الأحمال الثقيلة.

خامسا: الجلوس فى وضع مستقيم أمام الكمبيوتر، وأن يكون الكمبيوتر أعلى من الكرسى.

سادسا: تناول الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان للحصول على الكالسيوم اللازم لتقوية العظام.

سابعا: الحفاظ على الوزن المثالى حتى لا يؤثر على العمود الفقرى.

ثامنا: التعرض لأشعة الشمس للحصول على فيتامين"D"، وخصوصا للسيدات فوق سن الأربعين لتفعيل الكالسيوم فى الجسم للحفاظ على العظام قوية.