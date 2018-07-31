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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:33 م
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حى المنتزه ينظم قافلة شاملة شرق الإسكندرية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:12 م
حى المنتزه ينظم قافلة شاملة شرق الإسكندرية جانب من القافلة
الاسكندرية جاكلين منير
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نظم حى المنتزه أول شرق الإسكندرية قافلة خدمية شاملة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وتحت إشراف اللواء خالد حسن مرسى رئيس حى المنتزه أول، وتواجد وليد مسعود مدير مركز معلومات التنمية المحلية بالحى مع إدارة العلاقات العامة.

وتوجهت القافلة اليوم الثلاثاء، لتقديم الخدمات للأهالى، والتى تضمنت سيارة بها سلع تموينية ولحوم بأسعار مخفضة، وقافلة طبية، كما قامت القافلة بحصر السيدات الراغبات فى استخراج بطاقات الرقم القومى لاستخراجها بالمجان بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وحصر الراغبين فى الالتحاق بفصول محو الأمية والامتحان الفورى بالتعاون مع إدارة المنتزة لتعليم الكبار.

كما تم توفير سيارة كهرباء لصيانة الأعمدة والكشافات، سيارة أنابيب، وشهدت القافلة إقبال كبيرعلى جميع الأصعدة ( الطبية - محو الأمية - بطاقات الرقم القومى - الخدمات الغذائية المتنقلة - حل مشكلا ت الصرف الصحى).

 


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