حصاد الأخبار.. تعرف على أهم القرارت خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
المعاهد الأزهرية: فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الأزهر الأسبوع المقبل
طلاب الأزهر
وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
تعرف على آليات خفض الإصابة بفيروس سى لـ2.5% عامى 2021/2022
بتكلفة 11 مليار جنيه..
الكهرباء: الانتهاء من 11 محطة محولات جديدة خلال الربع الأول من 2019
الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
صور.. جثمان رئيس دير الأنبا مقار يصل مقر الدير
جثمان الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا
الأرصاد: طقس الغد حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة
حالة الطقس
"الزراعة": حملات مكثفة على إنتاج وتداول المبيدات منعا لتسريب منتجات مغشوشة
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
مكاتب التموين تبدأ غدًا إضافة المواليد الجديدة بالبطاقات
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
غدًا.. فتح باب التحويل من المعاهد الأزهرية للتربية والتعليم والعكس لمدة شهر
قطاع المعاهد الأزهرية
منذ عام 2003.. كوكب المريخ فى أقرب نقطة له من الأرض اليوم
كوكب المريخ
بمشاركة مسئولى الوزارات..
وزيرة الهجرة تشهد 6 ورش عمل بأول منتدى للمصريين فى الخارج
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج
"الزراعة" حزمة توصيات لمحصول الرمان لزياد الصادرات خلال أغسطس.. تعرف عليها
الرمان
التعليم: قرابة 6 آلاف ورقة استحقت الزيادة بتظلمات الثانوية العامة حتى الآن
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
الصحة: حملات إعلانية لدعوة المواطنين لتحليل فيروس سى بالمجان
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
ورشة عمل حول تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الشمسية فى ضخ المياه بالقاهرة
جانب من ورشة العمل
نقابة الصيادلة: الشركات المصنعة لعقار الفالسارتان بدأت سحبه من الصيدليات
نقابة الصيادلة
التعليم: ضم خمس مدارس جديدة لمجموعة مدارس 30 يونيو
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
"التعليم العالى" تصدر قرارا بإغلاق كيان وهمى بالقاهرة
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
صور.. 12 خطية لرئيس حى الأزبكية.. إهمال الإشغالات وغياب الرقابة أهمها
مخالفات رئيس حى الأزبكية
وصول جثمان الأنبا إبيفانيوس إلى دير أبو مقار وبدء صلوات الجناز
الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا مقار بوادى النطرون
التموين: مهلة أسبوعين للمتخلفين عن إضافة المواليد.. وإجراءات لمنع التكدس
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
صندوق "تحيا مصر": تشغيل عيادة فيروس C بمركز الكبد بمستشفى المنيا الجامعى
عيادة صندوق تحيا مصر
الإمام الأكبر يقرر إنشاء مجلس للتعليم الأزهرى قبل الجامعى
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
النقل: حل مسامير القضبان ليس سببا فى حادث قطار أسوان
الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات
البابا تواضروس يترأس صلوات تجنيز الأنبا إبيفانيوس.. ويقبل صندوقه باكيًا
جانب من جنازة الأنبا إبيفانيس
ننشر نماذج من امتحانات الثانوية العامة فى النظام الجديد للتعليم
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
صور.. الصرف الصحى والقمامة والإهمال يحاصرون مسجد الصالح طلائع بالمعز
مسجد الصالح طلائع
وزير النقل: استيراد قاطرة للكشف على سلامة القضبان تكلفتها 7 ملايين يورو
الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات
البيئة تغرم صاحب مركب لإتلافه شعاب مرجانية بالقرب من محمية رأس محمد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
إطلاق المرحلة الثانية من مسابقة الأفلام التوعوية لوقاية الشباب من تعاطى المخدرات
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
وزير التموين: دورنا تأمين الاحتياطى الاستراتيجى من السلع وتحقيق الأمن الغذائى
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
مكتب التنسيق: 10 آلاف و500 طالب تقدموا بالشهادات المعادلة حتى الآن
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
الزراعة: نعد الاشتراطات الفنية لاستيراد الأرز الشعير لحماية الإنتاج المحلى
الأرز الشعير
وزير التموين: إضافة المواليد من 2006 حتى 2015 بحد أقصى 3 أفراد
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
الإسكان تمد تسجيل البيانات وتحويل مقدمات الحجز بالعاصمة الإدارية حتى الخميس
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان
وزير التموين: حذف الفئات غير المستحقة وإدخال المواليد الجديدة بدون ميزانية جديدة
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
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