حصاد الأخبار.. تعرف على أهم القرارت خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

طلاب الأزهر

وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها



الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

مبادرة الرئيس للقضاء علي فيروس سي



الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء



جثمان الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا

حالة الطقس

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

قطاع المعاهد الأزهرية

كوكب المريخ

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج

الرمان

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان



جانب من ورشة العمل

نقابة الصيادلة

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى



مخالفات رئيس حى الأزبكية

الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا مقار بوادى النطرون

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

عيادة صندوق تحيا مصر





الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات

جانب من جنازة الأنبا إبيفانيس

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى



مسجد الصالح طلائع

وزير النقل: استيراد قاطرة للكشف على سلامة القضبان تكلفتها 7 ملايين يورو



http://www.youm7.com/3893660

الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى

الأرز الشعير

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية