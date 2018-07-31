video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 07:43 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الأخبار.. تعرف على أهم القرارت خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:54 م
حصاد الأخبار.. تعرف على أهم القرارت خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت سارة الباز
إضافة تعليق

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

المعاهد الأزهرية: فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الأزهر الأسبوع المقبل
 

طلاب الأزهر 

 

وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها
 

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية 

 

تعرف على آليات خفض الإصابة بفيروس سى لـ2.5% عامى 2021/2022
 

مبادرة الرئيس للقضاء علي فيروس سي

مبادرة الرئيس للقضاء علي فيروس سي

 

بتكلفة 11 مليار جنيه..

الكهرباء: الانتهاء من 11 محطة محولات جديدة خلال الربع الأول من 2019

 

الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء

 

صور.. جثمان رئيس دير الأنبا مقار يصل مقر الدير
 

جثمان الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا
جثمان الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا

 

الأرصاد: طقس الغد حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة

حالة الطقس

 

"الزراعة": حملات مكثفة على إنتاج وتداول المبيدات منعا لتسريب منتجات مغشوشة
 

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى 

 

مكاتب التموين تبدأ غدًا إضافة المواليد الجديدة بالبطاقات
 

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية 

 

غدًا.. فتح باب التحويل من المعاهد الأزهرية للتربية والتعليم والعكس لمدة شهر
 

قطاع المعاهد الأزهرية 

 

منذ عام 2003.. كوكب المريخ فى أقرب نقطة له من الأرض اليوم
 

كوكب المريخ 

 

بمشاركة مسئولى الوزارات..

وزيرة الهجرة تشهد 6 ورش عمل بأول منتدى للمصريين فى الخارج

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج

 

"الزراعة" حزمة توصيات لمحصول الرمان لزياد الصادرات خلال أغسطس.. تعرف عليها
 

الرمان

 

التعليم: قرابة 6 آلاف ورقة استحقت الزيادة بتظلمات الثانوية العامة حتى الآن
 

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى 

 

الصحة: حملات إعلانية لدعوة المواطنين لتحليل فيروس سى بالمجان
 

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان 

 

ورشة عمل حول تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الشمسية فى ضخ المياه بالقاهرة

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

 

نقابة الصيادلة: الشركات المصنعة لعقار الفالسارتان بدأت سحبه من الصيدليات
 

نقابة الصيادلة 

 

التعليم: ضم خمس مدارس جديدة لمجموعة مدارس 30 يونيو
 

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى 

 

"التعليم العالى" تصدر قرارا بإغلاق كيان وهمى بالقاهرة

 

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى 

 

صور.. 12 خطية لرئيس حى الأزبكية.. إهمال الإشغالات وغياب الرقابة أهمها
 

مخالفات رئيس حى الأزبكية
مخالفات رئيس حى الأزبكية

 

وصول جثمان الأنبا إبيفانيوس إلى دير أبو مقار وبدء صلوات الجناز
 

الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا مقار بوادى النطرون

 

التموين: مهلة أسبوعين للمتخلفين عن إضافة المواليد.. وإجراءات لمنع التكدس
 

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية 

 

صندوق "تحيا مصر": تشغيل عيادة فيروس C بمركز الكبد بمستشفى المنيا الجامعى
 

عيادة صندوق تحيا مصر 


 

الإمام الأكبر يقرر إنشاء مجلس للتعليم الأزهرى قبل الجامعى
 

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

 

النقل: حل مسامير القضبان ليس سببا فى حادث قطار أسوان
 

الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات 

 

البابا تواضروس يترأس صلوات تجنيز الأنبا إبيفانيوس.. ويقبل صندوقه باكيًا
 

جانب من جنازة الأنبا إبيفانيس 

 

ننشر نماذج من امتحانات الثانوية العامة فى النظام الجديد للتعليم
 

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى 

 

صور.. الصرف الصحى والقمامة والإهمال يحاصرون مسجد الصالح طلائع بالمعز

مسجد الصالح طلائع
مسجد الصالح طلائع

وزير النقل: استيراد قاطرة للكشف على سلامة القضبان تكلفتها 7 ملايين يورو
 

http://www.youm7.com/3893660

الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات 

 

البيئة تغرم صاحب مركب لإتلافه شعاب مرجانية بالقرب من محمية رأس محمد
 

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة 

 

إطلاق المرحلة الثانية من مسابقة الأفلام التوعوية لوقاية الشباب من تعاطى المخدرات
 

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى 

 

وزير التموين: دورنا تأمين الاحتياطى الاستراتيجى من السلع وتحقيق الأمن الغذائى
 

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية 

 

مكتب التنسيق: 10 آلاف و500 طالب تقدموا بالشهادات المعادلة حتى الآن
 

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى 

 

الزراعة: نعد الاشتراطات الفنية لاستيراد الأرز الشعير لحماية الإنتاج المحلى
 

الأرز الشعير

 

وزير التموين: إضافة المواليد من 2006 حتى 2015 بحد أقصى 3 أفراد
 

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية 

 

الإسكان تمد تسجيل البيانات وتحويل مقدمات الحجز بالعاصمة الإدارية حتى الخميس
 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان 

 

وزير التموين: حذف الفئات غير المستحقة وإدخال المواليد الجديدة بدون ميزانية جديدة
 

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الرى يلتقى بـ علماء مصريين للاستعانة بخبراتهم فى دعم وسائل الأمن المائى

وزير النقل يشهد بروتوكول تعاون بين المعهد القومى للنقل و"النقل النهرى"

وزير التعليم العالى يجتمع بمجلس إدارة المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد

وزير التعليم العالى يشكر السيسى لرعايته المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة

وزير التعليم لـ"أولياء الأمور": يجب الحديث عن التحصيل وليس عن الدرجات.. ويؤكد: دعم كبير من القيادة السياسية وإشادات دولية بالخطة.. طارق شوقى: الطالب لن يقدم مشاريع بالثانوية الجديدة ولن تتأثر فرص دخوله الجامعة

غادة والى: حماية حقوق الأطفال أهم أولويات وزارة التضامن

وزير التموين يعلن اليوم افتتاح المرحلة الثانية من مشروع جمعيتى

فيديو.. وزير الكهرباء: أبلغت وزير النقل بقدرتنا على تشغيل القطارات الكهربائية

الصحة

الزراعة

التعليم

الثانوية العامة

الهجرة

المريخ

المعاهد الأزهرية

الطقس

الأنبا مقار

فيرس سى




لا تفوتك
وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية

تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية

10 رسائل من نجوم الساحرة المستديرة لعماد متعب بعد اعتزاله.. محمد صلاح: كان شرفا لي اللعب بجوارك.. وميدو يمازحه: "التحليل فن مش عن عن.". محمد جدو: الكرة ستفتقد أهدافك.. وائل جمعة: مسيرتك كانت تستحق نهاية أفضل

10 رسائل من نجوم الساحرة المستديرة لعماد متعب بعد اعتزاله.. محمد صلاح: كان شرفا لي اللعب بجوارك.. وميدو يمازحه: "التحليل فن مش عن عن.". محمد جدو: الكرة ستفتقد أهدافك.. وائل جمعة: مسيرتك كانت تستحق نهاية أفضل

رجال أعمال فى خدمة رئيس حى الأزبكية.. يمولون حملات إعلامية للدفاع عنه وتجميل صورته.. وبرلمانيون يطالبون الأجهزة الرقابية ومحافظ القاهرة بفتح ملف صبرى عبده.. وطلب إحاطة لمحاسبته

رجال أعمال فى خدمة رئيس حى الأزبكية.. يمولون حملات إعلامية للدفاع عنه وتجميل صورته.. وبرلمانيون يطالبون الأجهزة الرقابية ومحافظ القاهرة بفتح ملف صبرى عبده.. وطلب إحاطة لمحاسبته

من الجرامافون للفلاشة.. شوف سوق الأغنية كان فين وبقا فين .. "صور"

من الجرامافون للفلاشة.. شوف سوق الأغنية كان فين وبقا فين .. "صور"

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة