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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:26 م
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جهاز تنمية المشروعات يعقد الاجتماع الثانى لمتابعة برنامج الارتقاء الحضرى

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:07 م
جهاز تنمية المشروعات يعقد الاجتماع الثانى لمتابعة برنامج الارتقاء الحضرى جانب من اجتماع جهاز المشروعات
كتب : إسلام سعيد
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عقد جهاز تنمية المشروعات الاجتماع نصف السنوى مع الشركاء الوطنيون لمناقشة تطور تنفيذ أنشطة البرنامج والنتائج المحققة فى مختلف المجالات ذات الصلة بتطوير المناطق غير المخططة، وطرح القضايا المرتبطة ببرامج الارتقاء الحضرى للمناطق غير المخططة، فى إطار المنظور الأشمل للتخطيط والتنمية العمرانية على المستوى الوطني.

وقال المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية، إن خطة البرنامج وأنشطته التنفيذية ترتبط بمكونين أساسيين يتضمن أولهما تنفيذ حزمة مشروعات متكاملة لتحسين وتطوير عناصر البنية الأساسية والخدمات الحضرية، ويهتم الثانى بتنمية مشروعات الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم التمويل والدعم الفنى لمؤسسات الإقراض المعنية ومؤسسات الأعمال المحلية.

يذكر أن هذه الاتفاقية وقعت عام 2014 بتمويل من الوكالة الفرنسية باجمالى 15 مليون يورو، وذلك ضمن مجموعة من الاتفاقيات جاءت نتيجة جهود ومساعى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وتنفذ من خلال جهاز تنمية المشروعات، وتهدف الاتفاقية الى مواجهة الازمة الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة والحد من زيادة معدلات الفقر من خلال إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل باستخدام أساليب ومنهجية العمالة الكثيفة، حيث يتم استبدال الآلات المعتادة فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والأشغال العامة بالعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة، وتشغيل صغار المقاولين المحليين. ونفذ الجهاز  مشروعات الاتفاقية بالشراكة مع محافظتى القاهرة والجيزة.

وأضاف مدحت مسعود، إنه تم ترميم وصيانة مدرستين بمنطقة الزاوية الحمراء (مدرسة السلام ومدرسة النصر) بمحافظة القاهرة، ورصف انتر لوك بمساحة 12.375 متر مسطح بمنطقة ميت عقبة بمحافظة الجيزة، مد خطوط انحدار (شبكات صرف صحي) بطول 2.665 متر، وتركيب عدد 480 عمود إنارة بمنطقة ميت عقبة بمحافظة الجيزة، حيث تم تحقيق حوالى 23 ألف يومية عمل لأبناء المناطق المستهدفة.

 


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