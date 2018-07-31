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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 09:35 ص
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تنفيذ أحكام قضائية وتحصيل غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 09:18 ص
تنفيذ أحكام قضائية وتحصيل غرامات فى حملة أمنية بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة التى ضمت  ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، عن ضبط 2001  حكم قضائى، منهم 1110 أحكام  فى غرامات، 849 حكما  فى جنح الحبس الجزئي والمستأنف،  و 2 هارب من  أحكام فى جناية، وتحصيل 157297ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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