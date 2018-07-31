تعيين طارق الجمال قائماً بعمل رئيس جامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتعيين الدكتور طارق عبد الله مرسى الجمال قائماً بأعمال رئيس جامعة أسيوط، وذلك اعتباراً من 1/8/2018؛ وذلك خلفا للدكتور أحمد جعيص، رئيس جامعة أسيوط لبلوغه السن القانونية للمعاش .

يذكر أن الدكتور طارق عبد الله مرسي الجمال، كان يشغل منصب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا البحوث، وتقلد مناصب عدة منها أستاذا بقسم جراحة العظام والكسور، ثم عميد لكلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية.