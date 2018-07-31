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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:40 ص
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تعرف على 10 توصيات لوفد التنمية المحلية بعد زيارة قرية أصفون بمدينة إسنا

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:00 ص
تعرف على 10 توصيات لوفد التنمية المحلية بعد زيارة قرية أصفون بمدينة إسنا محمد بدر محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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انتهى وفد من وزارة التنمية المحلية من زيارته لقرية أصفون بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، والتى جاءت بهدف الوقوف على احتياجات القرية ومتابعة المشروعات التنموية التى تم إنشاؤها والمشروعات الجارى إنشاؤها، والعقبات التى تواجه القرية، وضم الدكتور الهام محمد على أخصائى متابعة مشروعات بوزارة التنمية المحلية، يرافقها المهندس محمد سيد رئيس مجلس مدينة ومركز إسنا، وأيمن سالم طه مدير المشروعات التنموية بمجلس مدينة إسنا، والمهندس فؤاد عبد العال من إدارة المتابعة بمحافظة الأقصر.

 

وأوصت اللجنة عقب نهاية زيارتها للمشروعات التى تمت وما زالت تجرى على أرض الواقع على ما يلى..

1- ضرورة اعتماد الصرف الصحى بأصفون باعتباره ضرورة ملحة غير قابلة للتأجيل نظرا لتضرر الأهالى والمبانى.

2- ضرورة إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب القديمة والمتهالكة، والتى ينتج عنها تسريب للمياه فينشأ برك ونشع يؤثر بالسلب على المنازل.

3- ضرورة عمل الشبكة فى حدود ٣٠ كيلومترا، بالإضافة إلى استكمال محطة مياه أصفون.

4- استكمال رصف طريق توماس بطول ٣ ك و٨٠٠ م.

5- استكمال رصف طريق وابورات المطاعنة من كبرى اصفون بطول ٤ كيلو و٣٠٠ م.

6- استكمال رصف طريق قرية الزنيقة من ملف الجندى بطول ٣ كيلو متر و١٠٠ متر.

7- استكمال طريق توماس اصفون بطول ٤ كيلومترات.

8- تطوير ورفع كفاءة الوحدة التحتية بوابورات المطاعنة.

9- سرعة تخصيص قطعة أرض لإنشاء قصر ثقافة للقرية ليكون مصدر إشعاع للشباب.

10- التوسع فى تخصيص مساحات شاسعة لإقامة أسواق عليها للمشاركة المجتمعية، فى إطار توجيهات وزير التنمية.


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