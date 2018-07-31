تعرف على حركة تنقلات ضباط مديرية أمن القليوبية

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة التنقلات لضباط مديرية أمن القليوبية السنوية لعام 2018، وضمت الحركة نقل اللواء إيهاب خيرت أحمد فرحات مدير أمن القلوبية إلى مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا، واللواء محمد سيد محمد درويش مدير إدارة المرور إلى وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة، واللواء حسين محمد رضا هاشم محمد مساعد المدير للشرط المتخصصة إلى مساعد مدير أمن الفيوم.

وضمت الحركة نقل العميد محمد عبد الرحيم الألفي مدير إدارة البحث الجنائي إلى نائب مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بأمن الجيزة، والعميد هشام السيد فكرى محمد سلامة رئيس قسم تنفيذ الأحكام إلى قطاع الأمن العام، والعميد عادل محمود عبد ربه عبد الباقى مدير إدارة الترحيلات إلى مساعد مدير أمن المنوفية، واللواء طارق عجمى عبد الله طنطاوى إدارة متابعة معايير الأداء إلى منطقة شرق الدلتا.

وتم نقل عميد شريف إبراهيم أحمد عيد لطفى صبيح نائب مأمور مركز شبين القناطر إلى مديرية أمن قنا، والعميد أحمد فرج عبد الصمد مطر رئيس قسم الحراسات المشددة بإدارة قوات الأمن إلى مديرية أمن قنا، والعقيد محمد أحمد حجازى عبد العظيم مفتش مباحث بإدارة تأمين مدينة العبور إلى مأمور مركز بأمن الشرقية، والعقيد نصر رفقى عبد الجليل السيد رئيس قسم مكافحة المخدرات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

ونقل المقدم سامر نظيم شاكر مينا ضابط بقسم شرطة العبور إلى قطاع الخدمات الطبية، والمقدم محمد محمد سامى زكى الجوهرى ضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ إلى مديرية أمن قنا، والمقدم إسلام أحمد سليم عسكر رئيس قسم شئون الأفراد ويسند إليه أعمال قسم الرخص إلى مديرية أمن قنا، والمقدم عثمان محمد بكر محمد الشامى نائب مأمور قسم بنها إلى مديرية أمن الفيوم، والمقدم تامر عبد الخالق محمد سعيد ضابط بإدارة تأمين مدينة العبور إلى مديرية أمن قنا، والمقدم سامح نبيل عبد الرحمن محمد قللى ضابط بفرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة ومفتش مباحث على قسم أول وثان شبرا الخيمة إلى ضابط مباحث بمديرية أمن الفيوم، والمقدم عمرو عبد العليم على عثمان الجزار رئيس قسم العمليات بإدارة البحث إلى مديرية أمن أسوان-مباحث، والمقدم محمد سعيد مرسي محمد جلال رئيس وحدة البحث الجنائي بمركز بنها إلى مديرية أمن مطروح-مباحث.

والمقدم محمد السيد عبد الرشيد زيدان ضابط اتصال المديرية إلى مديرية أمن أسوان، والمقدم سيد صفوت أمام عبد المقصود ضابط بإدارة الترحيلات إلى مديرية أمن المنيا، والمقدم فادى عاطف على حسن ضابط بإدارة تأمين العبور إلى مديرية أمن أسوان، والمقدم طارق يحيي محمد عبد اللطيف ضابط بإدارة تأمين مدينة العبور إلى مديرية أمن الفيوم، والمقدم محمد شوقى ابراهيم الجزار رئيس قسم المتابعة الإحصاء الجنائي إلى مديرية أمن قنا، والمقدم أحمد عليوة سيد عجوة نائب مرور قسم الخصوص إلى مديرية أمن قنا، والمقدم جمال محمود أمين عزب ضابط بإدارة الترحيلات إلى مديرية أمن سوهاج، والمقدم ياسر فوزى احمد عثمان ضابط بإدارة الطرق والمنافذ إلى مديرية أمن قنا.

ونقل الرائد حسام جميل عجائبي ضابط بإدارة قوات الأمن إلى الإدارة العامة لأمن الموانى 3 سنوات، والرائد احمد خميس احمد محمود قوات الأمن-معسكر الخانكة- إلى قطاع مصلحة السجون -3سنوات.

وأيضًا نقل نقيب شبانة عبد الجواد شبانة البديوى رئيس قسم مرور القناطر الخيرية إلى قطاع مصلحة السجون، والنقيب شعبان عبد المنعم محمد ابراهيم محمد عبد الوهاب ضابط عمليات بإدارة مرور بنها إلى قطاع مصلحة السجون، والنقيب يوسف عبد الحميد يوسف ضابط بإدارة تأمين مدينة العبور إلى قطاع مصلحة السجون، والنقيب مصطفي عبد الرازق زيدان خفاجة ضابط نظام بمركز شبين القناطر إلى قطاع مصلحة السجون، والنقيب رفعت محمد ابراهيم حافظ ضابط بإدارة قوات الأمن إلى قطاع مصلحة السجون، والنقيب أسامة سيد محمد عبد الرازق ضابط منوب بقسم ثان بنها إلى قطاع مصلحة السجون، والنقيب محمد محمد حسن على أبو زيد رئيس وحدة حقوق الإنسان بقسم قها إلى قطاع مصلحة السجون، والنقيب محمد بدرى سرور سليمان ضابط بقسم الحراسات المشددة بإدارة قوات الأمن إلى قطاع مصلحة السجون، والنقيب وليد حافظ مرسي حسين رئيس نقطة عرب جهينة بمركز شبين القناطر إلى قطاع مصلحة السجون، والنقيب السيد عبد السلام على شحاتة ضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ إلى الإدارة العامة لأمن الموانى، والنقيب عوض الله على عوض الله على ضابط بإدارة النجدة بشبرا إلى الإدارة العامة لأمن الموانى، والنقيب سمير السيد على ليله ضابط بقسم ثان شبرا الخيمة إلى الإدارة العامة لأمن الموانى، والنقيب ابراهيم مليجى أحمد أبو سليم ضابط عمليات بإدارة مرور بنها إلى الإدارة العامة لأمن الموانى.

والنقيب خالد محيي السيد امام زياده ضابط بقسم المتابعة والإحصاء الجنائي إلى الإدارة العامة لأمن الموانى، والنقيب يوسف شعيب يوسف نصر ضابط مباحث بمركز طوخ إلى مديرية أمن المنوفية، والنقيب محمد أحمد عبد الفتاح محمد اللبودى ضابط بقسم أول شبرا الخيمة إلى مديرية أمن أسيوط، والنقيب محمود محمد وجيه عبد الفتاح عبد العظيم ضابط بإدارة المرور إلى مديرية أمن المنيا، والنقيب محمود محمد عبد الوهاب عبد الحميد العيلة ضابط عمليات بإدارة مرور بنها إلى مديرية أمن سوهاج، والنقيب معتز بالله عبد الناصر محمد حسن ضابط نظام بقسم ثان شبرا الخيمة إلى مديرية أمن أسيوط، والنقيب معتز نور الدين سلامة أحمد ضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ إلى مديرية أمن سوهاج، والنقيب عبد الناصر هندى مرسي رضوان ضابط بإدارة شرطة النجدة إلى مديرية أمن الوادى الجديد.

كما ضمت الحركة نقل النقيب وحيد سعيد ابو زيد محمد ابو العرايا رئيس نقطة بلتان مركز طوخ إلى مديرية أمن قنا، والنقيب مصطفى فتح الله زكى محمود إدارة قوات الأمن إلى مديرية أمن الفيوم، والنقيب ضياء الدين فتحي سيد محيى.