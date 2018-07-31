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تعرف على السيرة الذاتية للرئيس التنفيذى الجديد للهيئة العامة الاستثمار

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:25 ص
تعرف على السيرة الذاتية للرئيس التنفيذى الجديد للهيئة العامة الاستثمار محسن عادل الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار الجديد
كتب هانى الحوتى
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين محسن عادل حلمى، رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمدة عام.

 

ويشغل محسن عادل منصب نائب رئيس البورصة المصرية والمستشار المالى للمركز المصرية للدراسات الاقتصادية، وعضو الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (ايما)، كما يعمل كمحاضر فى مجال التمويل بمدرسة سليسكا لإدارة الأعمال (ESLSCA) ومحاضر فى مجالات الاستثمار والتمويل والتحليل المالى وصناديق الاستثمار والحوكمة بالمعهد المصرفى السعودى ومركز المديرين المصرى ومعهد الخدمات المالية المصرى بالإضافة إلى عدد من الجامعات والمنتديات والمحافل العلمية فى مجال اسواق المال والتمويل والاستثمار، بالإضافة لكونه محاضرًاً فى مجال أسواق المال المصرية والعربية بعددًا من القنوات العربية والمصرية و العالمية.

 

سبق لمحسن عادل أن شغل مقعد عضو مجلس البورصة المصرية السابق للدورة 2013-2017، وعضو مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصرى للدورة 2013-2017، وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للدورة 2013-2017، كما شغل سابقًاً نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار السابق، وعمل كعضواً منتدباً لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار (شركة صندوق استثمار بايونيرز الأول ذو العائد التراكمى حالياً).

 

كما عمل محسن كمستشاراً مالياً سابقاً لعددًا من شركات الوساطة فى الأوراق المالية والشركات المصدرة بالبورصة المصرية بالاضافة إلى كونه مستشارًاً للتحليل المالى لعددًا من الصحف المصرية المتخصصة.

 

يحمل محسن عادل درجة دبلوم الدراسات العليا فى تحليل سوق الأوراق المالية من جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كما يحمل درجة البكالريوس فى التجارة الخارجية من كلية التجارة وإدارة الأعمال - جامعة حلوان.


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