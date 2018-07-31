تعرف على الأماكن والمستندات المطلوبة لإضافة المواليد الجدد بالإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال نبيل الغريب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إن المديرية جاهزة لإضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية بداية من أول أغسطس وحتى 31 أكتوبر، بناء على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأشار الغريب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد بعد إضافتهم سيتم بداية من نوفمبر 2018، وتتم إضافة المواليد من خلال المكاتب التموينية بالمحافظة أو التسجيل الإلكترونى، حيث قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بتنقية البطاقات وحذف من لم يستحق صرف الدعم والوفيات.

وأكد وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية أن المستندات المطلوبة لإضافة المواليد الجدد هى صورة من الرقم القومى لرب العائلة، وإيصال كهرباء لآخر إصدار فاتورة تم دفعها وصورة شهادة الميلاد لجميع الأبناء القصر، وصورة شخصية لصاحب البطاقة والرقم القومى للمستفيدين من البطاقة التموينية مثل الزوجة أو الابن الأكبر الذى يحمل رقما قوميا، أما الأصغر فيكتفى بشهادة الميلاد، وسيتم التسجيل فى جميع المكاتب بمتابعة من المديرية، مطالبا بعدم التزاحم على مكاتب التموين، خاصة أن المدة 3 شهور كاملة يتم خلالها التسجيل، والتشديد على المكاتب التموينية بحسن معاملة المواطنين، ووضع لائحة ظاهرة بالمستندات المطلوبة للتسهيل على المواطنين.