تسمم 10 من أسرة واحدة بعد تناول كشرى بالكبدة فى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

استقبل مستشفى دمنهور العام 10 أشخاص من أسرة واحدة قادمون من قطار الإسكندرية القاهرة مصابين بحالة تسمم وإعياء شديد إثر تناول وجبة كشرى بالكبده.

تبلغ لقسم شرطة دمنهور من المستشفى العام باستقبال 10 أشخاص مصابين بحالة تسمم وإعياء شديد.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من يوسف تامر 15 سنة، وعبدالله شفيق حنفى 17 سنة، وهناء محمد محمد 45 سنة، ومريم تامر 11 سنة، وخديجة حنفى 9 سنوات، وعائشة حنفى 13 سنة، ومريم شفيق 21 سنة، وعبدالرحمن شفيق 15 سنة، ووفاء محمد عبد المنعم 33 سنة، وحسين تامر 9 سنوات. وتم عمل الإسعافات الأولية وتحويل حالة واحدة لمركز السموم بكفر الدوار وجارٍ تحرير المحضر اللأزم.