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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:44 م
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ترقية العقيد أحمد سعد لمنصب رئيس عمليات ترحيلات وأمن محاكم القاهرة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:27 م
ترقية العقيد أحمد سعد لمنصب رئيس عمليات ترحيلات وأمن محاكم القاهرة اللواء محمود توفيق وزير الداخليه
كتب أحمد إسماعيل
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شملت حركة الترقيات والتنقلات التى اعتمدها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بين صفوف ضباط الشرطة، ترقية العقيد أحمد سعد حسين ليشغل منصب رئيسا لعمليات ترحيلات وأمن محاكم القاهرة، نظرا لكفاءته التى ظهرت خلال سنوات عمله السابقة.

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الحركة العامة، اعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2018، حيث وضعت الحركة وفقاً للقواعد والمقررات الوظيفية، وروعى فيها الظروف الاجتماعية، والبعد الإنسانى بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفى والنفسى لكافة الضباط.

 

 


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