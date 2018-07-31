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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 08:19 م
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ترشيح أول امرأة لمنصب نائب محافظ البنك المركزى فى إسبانيا

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 08:07 م
ترشيح أول امرأة لمنصب نائب محافظ البنك المركزى فى إسبانيا رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز
رويترز
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قال بنك إسبانيا فى بيان اليوم الثلاثاء إن محافظ البنك المركزى رشح إمرأة لتحل محل خافيير ألونسو فى منصب نائب المحافظ.

وستكون مارجريتا ديلجادو، التى تعمل حاليا مديرة إدارة الإشراف المصرف ببنك إسبانيا، أول إمرأة تتولى مثل هذا المنصب الرفيع فى البنك المركزى.

ويأتى ترشيحها بعد شهرين فقط من تعيين نساء فى معظم المناصب العليا بالحكومة للمرة الأولى فى تاريخ البلاد.

ويجب أن توافق وزارة الاقتصاد على ترشيح ديلجادو قبل أن يمكن لمجلس الوزراء أن يعينها رسميا فى منصبها الجديد.

 


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