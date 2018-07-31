تراجع الريال الإيرانى بنسبة 18% فى غضون يومين

أ ف ب

واصل الريال الايراني تراجعه الثلاثاء ازاء الدولار وخسر 18% من قيمته فى غضون يومين، وذلك بعد إعادة فرض العقوبات الاميركية على إيران فى أغسطس المقبل. ومنذ مطلع العام، خسر الريال نحو ثلثى قيمته.

وبلغ سعر الدولار 119 ألف ريال فى السوق الموازية الثلاثاء أى بتراجع 18% بالمقارنة مع يوم الأحد عندما كان سعر صرف الدولار مئة ألف ريال إيرانى. وفى 1 يناير 2018، كان الدولار يساوى 42,900 ريال إيرانى.

وأعلن المصرف المركزى، أمس الاثنين، أن تقلب العملة الوطنية مرده "مؤامرة الأعداء" وتعهد باتخاذ إجراءات جديدة "فى الأيام المقبلة" من أجل مواجهة هذا التراجع. وسعت الحكومة لتثبيت السعر عند 42 الفا فى أبريل، وهددت بملاحقة تجار السوق السوداء.

لكن المصارف ترفض بيع الدولار بالسعر المنخفض ما اضطر الحكومة إلى تليين موقفها فى يونيو والسماح بمرونة أكبر لبعض فئات المستوردين.