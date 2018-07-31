تحرير 5 محاضر لتجار بديرمواس بالمنيا لإغلاق منافذ التموين

المنيا - فريق قسم المحافظات

حررت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، 6 محاضر تموينية مخالفة خلال حملة تفتيشية مكبرة، تم تنظيمها بقرية كفر خزام برئاسة فاطمة عثمان نائب رئيس المركز، وبالتنسيق مع التموين والتفتيش الإدارى، وذلك فى إطار ضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المخابز البلدية والبدالين التموينيين ومدى التزامهم بتنفيذ القرارات التموينية الصادرة.

أسفرت الحملة عن تحرير محضر لمحطة الوقود بكفر خزام لعدم إعلان أسعار الوقود، وتحرير 5 محاضر لبدالين التموين بكفر خزام، لإغلاق المنافذ المخصصة لتوزيع الحصص التموينية أثناء مواعيد العمل.

وتواصل الوحدة المحلية جهودها فى مراقبة الأسواق والمحلات العامة والمطاعم ومحطات الوقود، لتحقيق الانضباط وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية.