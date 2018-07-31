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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:05 م
خالد صلاح
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تباطوء النمو الاقتصادى فى منطقة اليورو خلال الفصل من 2018

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:57 م
تباطوء النمو الاقتصادى فى منطقة اليورو خلال الفصل من 2018 يورو - أرشيفية
بروكسل (أ ف ب)
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       أعلن المكتب الاوروبى للإحصاء (يوروستات) الثلاثاء أن النمو الإقتصادى فى منطقة اليورو سجل تباطؤا فى الفصل الثانى من العام، مشيرا إلى تسارع فى التضخم بينما بقيت البطالة مستقرة عند معدلها.

 

وقال المكتب الاوروبى أن النمو الاقتصادى فى الدول الـ19 التى اعتمدت العملة الواحدة تباطأ من أبريل إلى يونيو، مع إرتفاع إجمالى الناتج الداخلى بنسبة 0,3 بالمئة فقط عما كان عليه فى الاشهر الثلاثة الاولى من السنة.

 

وهذا المعدل أسوأ مما كان يتوقعه المحللون الذى استطلعت الخدمة المالية "فاكتسيت" آراءهم وتحدثوا عن نسبة قريبة من تلك التى سجلت فى الفصل الاول وكانت 0,4 بالمئة.

 

أما معدل البطالة فقد إستقر فى يونيو الماضى عند 8,3 بالمئة، فى أدنى مستوى له منذ أكثر من تسع سنوات. وحسب محللى "فاكتسيت"، كان المحللون يتوقعون هذه النسبة.

 

لكن "يوروستات" خفض تقديراته لأرقام مايو التى أعلنها فى الثانى من يوليو إلى 8,4 بالمئة.

 

من جهة اخرى، أفادت تقديرات موقتة "ليوروستات" أن التضخم تسارع فى يوليو ليبلغ 2,1 بالمئة مدفوعا بارتفاع اسعار الطاقة.

 

وهذه النسبة أعلى بقليل من تلك التى حددها البنك المركزى الأوروبى هدفا وتجاوزت بشكل طفيف توقعات المحللين الذين كانوا يشيرون الى 2 بالمئة.

 

ويرى البنك المركزى الاوروبى أن تضخما أكبر بقليل من 2,0 بالمئة على مدى عام يعد مؤشرا إلى وضع جيد للاقتصاد.

 

 


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