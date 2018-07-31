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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:10 م
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تايلاند تطلب من بريطانيا تسليم رئيسة الوزراء السابقة شيناواترا المُدانة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:33 م
تايلاند تطلب من بريطانيا تسليم رئيسة الوزراء السابقة شيناواترا المُدانة برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء تايلاند
رويترز
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قال برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء تايلاند اليوم الثلاثاء إن بلاده طلبت من بريطانيا تسليم رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا التى أُطيح بحكمها فى انقلاب عام 2014 وحُكم عليها غيابيا بالسجن بتهمة الإهمال.

وفرت ينجلوك من البلاد فى أغسطس آب الماضى لتجنب سجنها بسبب خطة لدعم الأرز تسببت فى خسائر بمليارات الدولارات. ونفت ينجلوك ارتكاب أى مخالفة وقالت إن محاكمتها لها دوافع سياسية.

وحكمت المحكمة العليا عليها غيابيا فى سبتمبر أيلول الماضى بالسجن لمدة خمس سنوات.

وقال برايوت إن الطلب إجراء ضرورى بين البلدين اللذين تربطهما اتفاقية تبادل سجناء.

وكانت ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا فى قلب صراع على السلطة هيمن على الساحة السياسية فى تايلاند لأكثر من عشرة أعوام بين الملكيين التقليديين ونخبة الجيش فى مواجهة أسرة شيناواترا وأنصارها فى ريف البلاد الشمالى والشمالى الشرقى.

ولم يتضح على الفور لماذا انتظرت الحكومة حتى الآن قبل أن تطلب تسليم ينجلوك أو كيف سترد بريطانيا.

 

 


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برايوت تشان أوتشا

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ينجلوك شيناواترا




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