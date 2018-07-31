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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 08:20 م
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بكين تدعو واشنطن على منع اعتقال رئيسة تايوان فى الولايات المتحدة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 07:26 م
بكين تدعو واشنطن على منع اعتقال رئيسة تايوان فى الولايات المتحدة رئيسة تايوان تساى اينغ وين
أ ش أ
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دعت الصين واشنطن الثلاثاء إلى منع توقف رئيسة تايوان تساى اينغ وين فى الولايات المتحدة الشهر المقبل فى طريقها إلى أمريكا اللاتينية.

وستتوقف تساى فى لوس أنجلوس وهيوستن فى طريقها إلى باراجواى وبيليز فى جولة مقررة بين 12 و20 أغسطس، وفق ما أعلنت حكومتها الإثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج فى مؤتمر صحفى "نحض الولايات المتحدة على احترام مبدأ الصين الواحدة، وعدم السماح بالعبور المزعوم للمسؤولة التايوانية والكف عن إرسال إشارات سيئة للقوات الإنفصالية فى تايوان".

وتعتبر الصين الشيوعية أن تايوان جزءا لا يتجزأ من اراضيها وترفض الاعتراف بسيادتها وتمنع شركاءها من إقامة علاقات دبلوماسية مع تايبيه.

وأضاف المتحدث الثلاثاء "عارضنا دائما وبشدة اى +عبور+ مماثل للولايات المتحدة او لأى بلد يقيم علاقات مع الصين"، مؤكدا ان بكين وجهت "احتجاجا علنيا" إلى واشنطن فى هذا الصدد.

وتربط الولايات المتحدة علاقات ملتبسة بتايوان، فرغم اعترافها بالصين الشعبية منذ 1979 فانها لا تزال تقيم مع الجزيرة علاقات تجارية وتعتبرها حليفا عسكريا وتبيعها اسلحة.

وأثار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب غضب بكين بعد انتخابه نهاية 2016 حين وافق على تلقى اتصال هاتفى من رئيسة تايوان، كما أنه شجع المسؤولين الأمريكيين على التوجه إلى تايوان للقاء نظرائهم.

ومنذ تسلمت تساى اينج وين الحكم فى تايوان فى 2016 رافضة الاعتراف ب"مبدأ الصين الواحدة"، كثفت بكين ضغوطها الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية على الجزيرة.


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