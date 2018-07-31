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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 10:10 م
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بعد اجتماع الرئيس..تعرف على ملامح خطة الأوقاف فى المرحلة القادمة ×11معلومة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 09:44 م
بعد اجتماع الرئيس..تعرف على ملامح خطة الأوقاف فى المرحلة القادمة ×11معلومة الرئيس السيسى يجتمع برئيس مجلس الوزراء ووزير الاوقاف
كتب لؤى على
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،و تم خلال الاجتماع استعراض استراتيجية وزارة الأوقاف للتصدي للفكر المتطرف والمتشدد، وترسيخ الفهم الصحيح لجوهر الإسلام ومقاصده العليا وروحه السمحة، مع التفرقة بين الثابت والمتغير، وما يندرج ضمن سنن العبادات وما هو من أعمال العادات، وذلك من خلال حسن تدريب وتأهيل العاملين في الحقل الدعوي من خلال برامج تدريبية للأئمة تشمل إلى جانب علوم الدين، دراسة اللغات الأجنبية وعلم النفس والاجتماع ومفاهيم الأمن القومي، والمدارس الفكرية والفلسفية، وآليات التواصل الإعلامي والإلكتروني.
 
واليوم السابع ينشر الملامح العامة لخطة الوزارة في المرحلة القادمة ، وتتمثل عناوينها الرئيسية فيما يلي : 
1. مزيد من التأهيل والتدريب النوعي المستمر والدفع بمزيد من القيادات الشابة.
2. التوسع في القوافل الدعوية في مختلف محافظات مصر ولا سيما القرى والنجوع والمناطق الحدودية والنائية .
3. إعطاء عناية خاصة لقضايا النشء والشباب والمرأة مع تعظيم دور الواعظات ، ودور المربيات للنشء كنشاط جديد ، وهو أول نشاط أضيف لعمل الوزارة عقب عطلة عيد الفطر الماضى .
4. إحياء ندوة للرأي ونشر ملتقى الفكر على مستوى الجمهورية على مدار العام بالمشاركة مع المؤسسات الفكرية والثقافية والإعلامية .
5. التوسع الجغرافي والنوعي في المدارس العلمية والقرآنية ومراكز الثقافة الإسلامية على مستوى الجمهورية.
6. أولوية قصوى وملف خاص للدعوة بشمال سيناء.
7. الاهتمام بمجال الترجمة والنشر وإعداد الأئمة المؤهلين للإيفاد بمختلف دول العالم .
8. استكمال منظومة عمارة المساجد على مستوى الجمهورية.
9. التوسع في جميع مجالات البر وخدمة المجتمع .
10. استكمال منظومة إصلاح هيئة الأوقاف وتعظيم استثماراتها وافتتاح عدد كبير من مشروعات الهيئة ، والاتجاه إلى إقامة مشروعات جديدة تعظم استثمارات الهيئة من جهة وتسهم في توفير مزيد من فرص العمل من جهة أخرى .
11. العمل على تحسين أحوال جميع العاملين بالوزارة في مختلف المجالات ، ولا سيما المتميزين منهم ، والعمل على إقرار حوافز تميز للكفاءات المتميزة سواء من السادة الأئمة أم من الإداريين أم من سائر العاملين بالوزارة، مع فتح قنوات تواصل متعددة مع جميع العاملين بالأوقاف والمتعاملين معها .
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