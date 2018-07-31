بدء القداس الإلهى على جثمان الراحل الأنبا إبيفانيوس رئيس دير الأنبا مقار

كان جثمان الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار قد وصل لمقر دير الأنبا مقار بوادى النطرون قبل قليل بمرافقة وفد من الكنيسة.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس صلوات جناز الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس أبو مقار العامر ببرية شيهيت بوادى النطرون، وذلك فى الثانية عشرة ظهر اليوم، وذلك بمقر الدير حيث يوارى جثمان الأسقف الراحل الثرى بمقر الدير وفقا للطقوس الكنسية المتبعة التى تدفن الأساقفة فى أديرتهم التى ترهبنوا فيها أو الأديرة التى أشرفوا عليها.

كانت الكنيسة القبطية قد أكدت أن ملابسات غامضة أحاطت بوفاة الأنبا ابيفانيوس الذى وجد غارقا فى دمائه في الممر الواصل بين قلايته (سكن الراهب) وبين الكنيسة الأثرية التى دأب على صلاة التسبحة فيها.

فيما تواصل الجهات الأمنية التحقيق لكشف ملابسات وغموض الحادث الذى أحاط بمقتل الأب الأسقف.

يعتبر الأنبا إبيفانوس أحد تلاميذ القمص متى المسكين، حيث تولى رئاسة الدير عام 2013، حين أبدى الأنبا ميخائيل مطران أسيوط رغبته فى ترك منصبه كرئيس للدير، وذلك نظراً لتقدُّمه فى السن وبسبب صحته (93 عاماً حينها، حيث تم عمل اقتراع سرى فى بطاقة مختومة بخاتم الدير، وتم فرز أصوات الآباء الرهبان بدير أبو مقار (100 راهب)، والتى أدلوا بها فى الدير يوم الأحد 3 فبراير 2013 لانتخاب رئيسا للدير من بينهم.

تم الاقتراع فى حضور سكرتير البابا تواضروس، القمص أنجيلوس، وجاءت نتيجة الفرز اختيار الرهبان للأب الراهب القس إبيفانيوس المقارى بأغلبية الأصوات، حسب بيان قداسة البابا.

وأيَّد هذا الاختيار الأنبا ميخائيل الذى كان يترأس الدير منذ حوالى 65 عاماً قبل وفاته، وذلك بتزكية مكتوبة استلمها الراهب إبيفانيوس باليد منه، وسَلَّمها بدوره إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.