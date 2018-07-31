انشاء مدارس و محطات صرف صحى وتطوير الطرق..مطالب لـ" أولاد نجم " بقنا

تقدّم أهالى قرية أولاد نجم التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا بـ10 مطالب إلى ممثل عن وزارة التنمية المحلية، خلال زيارته ولقائه مع أهالى القرية.

وزار هاني الدسوقى، ممثل عن وزراة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء قرية أولاد نجم بنجع حمادي، رافقه عصام استرخوس، مدير إدارة التنمية بقنا، وأبو الحمد حفني، وكيل التخطيط العمراني، وعبدالراضي عربي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، واكرام ابراهيم مدير التخطيط، وخالد سعيد مدير المتابعة، لبحث احتياجات القرية خلال الفترة المقبلة.

وتمثلت المطالب في توفير مياه الشرب، وإنشاء محطات للصرف الصحي، وتغطية الترعة الرئيسية بالقرية لتوسعة الطريق، وإنشاء مدارس ووحدة إطفاء، وتغيير اسلاك ومحولات الكهرباء ورفع جهدها، والنظافة، وتطوير الوحدات الصحية، ورصف الطرق، وإنشاء وحدة شؤون اجتماعية.

حضر الاجتماع عدد كبير من اهالي القرية وعبد الباري يوسف، رئيس القرية ومحمد طقوش، سكرتير القرية، وممثلين عن الجمعيات الأهلية والشباب والمرأة، داخل مقر جمعية تنمية المجمتع بأولاد نجم.