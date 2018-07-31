انتهاء دورة تدريب الأطباء على المهارات الأساسية لمكافحة العدوى بالسويس

السويس - سيد نون

انتهت اليوم الدورة التدريبية الخاصة بالتدريب على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، بحضور الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة بالسويس، وذلك بمركز التدريب التابع لمديرية الصحة والسكان، وقامت دكتورة دينا عصام من الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة بتدريب الأطباء على مدار ثلاثة أيام على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى.

وتأتى تلك الدورة التدريبية فى إطار البرامج التدريبية لوزارة الصحة لرفع مستوى إدارات مكافحة العدوى على مستوى جميع المحافظات، وذلك بالتزامن مع التدريب الذى تقوم بها إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، حيث تم عمل أكثر من تدريب خلال الشهر الحالى.

حضر التدريب الدكتور إسلام سيد مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية والدكتور محمود إسماعيل نائب مدير إدارة مكافحه العدوى وعدد من الأطباء والصيادلة المسئولين عن إدارات مكافحة العدوى بالقطاع الصحى والمنسق الإعلامى للمديرية.