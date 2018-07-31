اليوم.. مدبولى يلتقى وزير الدولة السودانى ووفدا من طائفة الأقباط الإدفتنست

كتبت هند مختار

يلتقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة السودانى مسئول تنسيق الشئون البرلمانية لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.