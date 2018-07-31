الرئيسية أخبار عاجلة اليوم.. مدبولى يلتقى وزير الدولة السودانى ووفدا من طائفة الأقباط الإدفتنست الثلاثاء، 31 يوليه 2018 10:01 ص الدكتور مصطفى مدبولى كتبت هند مختار إضافة تعليق يلتقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة السودانى مسئول تنسيق الشئون البرلمانية لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين. كما يلتقي رئيس الوزراء، اليوم أيضا ، وفدا من طائفة الأقباط الادفتنست. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. فيديو.. الحكومة تستعرض أبرز مشروعات وزارة الإنتاج الحربى رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين محسن عادل رئيساً تنفيذياً لهيئة الاستثمار الأقباط الأدفتنست مصر السودان اخبار مصر وزير الدولة السوداني صور وفيديو.. سفير المغرب بالقاهرة: لا يخلو منزل مغربى من غرفة مصرية فيديو.. محمد شاكر: الرئيس اعتبر الكهرباء "أمن قومى" ووجه بسرعة حل مشكلاتها أردوغان يواصل عقد صفقات السر مع إسرائيل..تل أبيب تفرج عن مواطنة تركية بعد تدخل الرئيس التركى..مصدر إسرائيلى يؤكد:الصفقة تمت بعد تدخل ترامب بطلب من نتنياهو الإفراج عنها مقابل إفراج أنقرة عن القس الأمريكى برونسون لا مصالحة مع الإرهابية.. نواب: تصريحات الرئيس تؤكد احترامه لإرادة الشعب وثوابت الدولة.. النائب أسامة أبو المجد: لا تصالح مع من تلطخت يداه بالدماء..وعضو "دفاع البرلمان": لن ننسى جرائمهم ومحاولتهم تدمير الوطن لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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