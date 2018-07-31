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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:30 ص
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اليوم.. تصديرى الملابس الجاهزة يبحث زيادة صادراته وتأهيل المنتجات

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:00 ص
اليوم.. تصديرى الملابس الجاهزة يبحث زيادة صادراته وتأهيل المنتجات محمد الصياد رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة
كتب إسلام سعيد
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ينظم المجلس التصديرى للملابس الجاهزة ورشة عمل تحت عنوان "ترويج المنسوجات والملابس المصرية للدخول إلى الأسواق العالمية" اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع البنك الأوروبى فى مصر.

وقال المجلس التصديرى إن هذه الورشة هدفها تشجيع المنتجات المصرية وجعلها مؤهلة للتصدير للأسواق العالمية، ضمن سلسة من الورش التى يتبناها المجلس من أجل تدريب الشركات الأعضاء وتأهيلهم للتصدير ومنافسة المنتجات العالمية، إلى جانب المشاركة بالمعارض الخارجية وفتح أسواق جديدة امام منتجاتهم، وأيضاً تمكينهم من مواجهة التحديات التى يواجهها قطاع الملابس الجاهزة فى السوق المصرى، وسوف يتم عرض أفضل التجارب العالمية لتكون مثالا لهم.

وأضاف أنه يعمل على بحث سبل تحسين وتطوير العملية الصناعية من أجل زيادة الكفاءة الإنتاجية للمصانع المصرية، ولهذا تم التعاون مع البنك الأوروبى فى مصر الذى سوف يقوم بدوره بعرض الخدمات المقدمة من ناحيته، وآليات التمويل التى يمكن للشركات الاستفادة منها من اجل تطوير خطوط انتاجهم وزيادة القدرة الإنتاجية.


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