اليوم.. اجتماع مجلس إدارة "كيما" لاعتماد المركز المالى للشركة فى 30 يونيو

يعقد مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، وذلك لاعتماد المركز المالى للشركة فى 30 يونيو الماضى، وذلك وفقا لأحكام المادة 50 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة بشأن ضوابط الافصاح عن مواعيد الأحداث الجوهرية.

وتوقعت شركة بلتون المالية أن يحقق مشروع شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الأسمدة النتروجينية يعمل بالغاز الطبيعى، نمواً بصافى الربح من 208 مليون جنيه فى عام 2016\2017 إلى 402.4 مليون جنيه فى عام 2019\2020 – أول سنة تشغيل كاملة – على أن يرتفع إلى 993 مليون جنيه فى عام 2026\2027، كما توقعت أن تنمو المبيعات الكلية من 607.8 مليون جنيه فى عام 2016\2017 إلى 3.8 مليار جنيه فى عام 2019\2020.

وقدرت شركة بلتون، المستشار المالى بدراسة الجدوى مشروع مصنع الأسمدة النتروجينية بالغاز الطبيعى، التكلفة الاستثمارية بحوالى 11.6 مليار جنيه، تم صرف حوالى 6.9 مليار جنيه حتى 31 ديسمبر لعام 2017، ووزعت مصادر التكلفة بين 7.2 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية و4.5 مليار جنيه عن طريق زيادات رأس المال والتدفقات النقدية للشركة.

وتتوزع حصص تحالف البنوك المانحة للتمويل بين البنك الأهلى المصرى بحصة إجمالية قدرها 2.1 مليار جنيه، والبنك العربى الإفريقى الـدولى بحصة مماثلة قدرها 2.1 مليار جنيه، وبنــك مصر بحصة قدرها 1,5 مليار جنيه ، وبنــك القاهرة بحصة قدرها 900 مليون جنيه، وبنك بلوم مصر بحصة قدرها 350 مليون جنيه، والبنك العقارى المصرى بحصة قدرها 50 مليون جنيه.