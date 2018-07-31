النواب الفرنسى يرفض مذكرة حجب الثقة عن الحكومة فى أعقاب قضية حارس ماكرون

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رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مذكرتى حجب الثقة عن الحكومة التى تقدمت بها أحزاب المعارضة من اليمين لليسار فى أعقاب الجدل السياسى حول قضية الحارس الشخصى السابق للرئيس إيمانويل ماكرون المتهم باستخدام العنف ضد متظاهرين.

وعارضت الجمعية الوطنية - التى يهيمن عليها الحزب الرئاسى "الجمهورية إلى الأمام" - مذكرة حجب الثقة التى قدمها حزب "الجمهوريون" (يمين) بالرغم من تصويت معظم أحزاب المعارضة لها، فضلاً عن مذكرة ثانية تقدم بها تيار اليسار متمثلاً فى الحزب الشيوعى وحزب "فرنسا الابية" والحزب الاشتراكى.

ويتطلب تمرير مذكرة حجب الثقة 289 صوتًا إلا أن مذكرة حزب "الجمهوريون" اليمينى لم تحصل سوى على 143 فقط بالرغم من إعلان المعارضة تأييدها لها، كما أن مذكرة اليسار لم تحصد سوى 74 صوتًا.