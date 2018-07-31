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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:11 م
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الناخبون بجزر القمر يوافقون على تعزيز صلاحيات الرئيس بنسبة 92,74 %

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:59 م
الناخبون بجزر القمر يوافقون على تعزيز صلاحيات الرئيس بنسبة 92,74 % انتخابات - أرشيفية
أ ف ب
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أعلنت اللجنة الانتخابية العامة، اليوم الثلاثاء، أن الناخبين فى جزر القمر وافقوا بأغلبية ساحقة تبلغ 92,74 % على تعديل دستورى يعزز صلاحيات الرئيس ويسمح له خصوصا بالترشح لولايتين متتاليتين .
 
وقال رئيس اللجنة أحمد محمد جازا فى مؤتمر صحافى فى مورونى "اعطيكم النتيجة على المستوى الوطنى: نعم 172 الفا و240 بنسبة 92,74 %، و13 الفا و338 بنسبة 7,26 % صوتوا بـ "لا" ".
 
وكان الناخبون شاركوا بدون حماسة الاثنين فى الاستفتاء المثير للجدل الذى يسمح للرئيس غزالى عثمان بتمديد حكمه لولاية ثانية فى أجواء من التوتر السياسى الشديد فى ظل مقاطعة المعارضة.
 
ويلغي هذا المشروع مناصب نواب الرئيس الثلاثة والمحكمة الدستورية، أعلى سلطة قضائية في الأرخبيل الصغير الواقع فى المحيط الهندى والذى لا يتجاوز عدد سكانه 800 ألف نسمة.
 

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انتخابات

جزر القمر

صلاحيات الرئيس

المحكمة الدستورية




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