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المرشدين السياحيين: 17 مقرا للجان التصويت لانتخاب النقيب العام ومجلسه

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:06 ص
المرشدين السياحيين: 17 مقرا للجان التصويت لانتخاب النقيب العام ومجلسه وجيه جمال الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس
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قال وجيه جمال، الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين، إن النقابة خصصت 17 مقرا بكافة محافظات الجمهورية، وذلك للمشاركة بالتصويت فى جولة الإعادة بالانتخابات المنعقدة اليوم الثلاثاء، لاختيار النقيب العام و8 أعضاء للمجلس.

 وأوضح جمال، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم توزيع اللجان، بحيث تتواجد 3 لجان بالقاهرة بمقر النقابة الرئيسى برمسيس، و4 لجان فى نقابة التطبيقيين بالعباسية، و4 لجان بالنقابة الفرعية بالجيزة، ولجنتين بالنقابة الفرعية بالأقصر، ولجنة بنقابة الإسكندرية، ولجنة بنقابة الغردقة، وأخرى بنقابة أسوان، والأخيرة بنقابة جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ.

 وكانت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المرشدين السياحيين، أعلنت تأجيل انتخابات المرشدين السياحيين، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى لفرز الأصوات، حيث شارك بالتصويت 1257 مرشد سياحى فقط، من إجمالى 3 آلاف و601 مرشد سياحى، يمثلون 50% من 7آلاف و201 مرشد إجمالى المسددين للاشتراك حتى عام 2017.

 

 

 


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نقيب المرشدين السياحيين




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